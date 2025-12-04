Santa Barbara di Nicomedia: Patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco

4 dicembre Festa di Santa Barbara

Santa Barbara, vergine e martire, appartiene alla tradizione cristiana orientale del III secolo. Le antiche passiones la collocano a Nicomedia in Bitinia, durante il regno dell’imperatore Massimiano. Suo padre, Dioscoro, pagano ostinato, la rinchiuse in una torre per impedirle la professione cristiana. La giovane, tuttavia, perseverò nella fede con indomita fermezza.

Il martirio, secondo la tradizione, avvenne il quattro dicembre, “essendo preside Marziano” (circa 288 d.C.). Proprio Dioscoro, che consegnò la figlia alle torture, fu colpito da fulmine celeste subito dopo l’esecuzione: simbolo della morte improvvisa e non redenta, contrapposta alla serena fiducia della martire.

La preghiera prima del martirio

Nelle agiografie è riportata una magnifica orazione di Barbara, rivolta a Cristo:

Una storia dell'Inter sconosciuta: 16 scudetti rubati Storie Nerazzurre

di Mario Macaluso Il libro che racconta tutta la verità sui 16 scudetti cancellati all’Inter. Un viaggio tra storia, passione e giustizia sportiva. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

«Tu che tendesti i cieli e fondasti la terra…

riprendesti il vento tempestoso…

esaudisci la preghiera della tua ancilla.

E se alcuna persona farà memoria di me e del mio martirio,

donale grazia per tua misericordia».

I richiami sono chiarissimi: al Dio creatore (Gen 1–2; Sal 103), al Cristo che domina il mare e la tempesta (Mc 4,35-41), alla memoria dei martiri (Eb 12,1).

Patrona dei pericoli improvvisi

La compenetrazione tra storia e momento mistico ha portato Barbara a essere venerata come protettrice da morte improvvisa. Per questo, con l’avvento della polvere da sparo, ogni magazzino di munizioni, specialmente sulle navi da guerra, esponeva l’immagine della Santa. Padre Alberto Guglielmotti ricorda che tali depositi vennero detti “Santabarbara” per invocare protezione dal fuoco e dai fulmini.

Il riconoscimento della Chiesa

Con Breve Pontificio di Pio XII del 4 dicembre 1951, Barbara è stata proclamata Celeste Patrona della Marina Militare Italiana. Da allora il 4 dicembre è solennemente celebrato da marinai, artiglieri, artificieri, vigili del fuoco, minatori, carpentieri e da tutti coloro che operano quotidianamente esposti al rischio di esplosioni, incendi o morte improvvisa.

Santa Barbara resta immagine di fortezza, serenità nel sacrificio e fiducia totale in Cristo. La sua figura unisce tradizione militare, devozione popolare e memoria del martirio cristiano, offrendo ancora oggi un modello luminoso a quanti custodiscono la vita degli altri rischiando la propria.