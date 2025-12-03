Mario Cirincione presenta a Cefalù le sue tre opere letterarie

A Cefalù la presentazione ufficiale delle opere dello scrittore e studioso Mario Cirincione, autore che negli ultimi anni ha saputo imporsi per la finezza descrittiva, la sensibilità storica e la profonda capacità di trasformare il paesaggio siciliano in narrazione viva. Noto primario chirurgo, Mario Cirincione si dedica alla scrittura. Cefalù sempre protagonista delle sue avvincenti storie. Sullo sfondo, infatti, sempre angoli e pagine di Storia della Città. Non a caso nelle copertine. Questi i tre libri, disponibili anche su Amazon, che presenterà a Cefalù

La scoperta del Vecchio Mondo, un viaggio storico–immaginifico che intreccia mito e memoria collettiva;

Tre giovani pescatori fuggono dalle coste di un’isola della Mesoamerica per sottrarsi alle incursioni dei Maya, sempre alla ricerca di vittime sacrificali per i loro altari. Si mettono in mare, su un’imbarcazione primitiva e solida, navigando verso oriente, certi di incontrare una terra di mezzo della quale si favoleggia. Sopravvivono per molte lune ai pericoli della navigazione in un oceano sterminato, finendo col fare naufragio in un paese sconosciuto. “Scoprono” senza saperlo il Vecchio Mondo, molti anni prima del viaggio di Colombo verso il “Nuovo Mondo”. Trovano una civiltà molto più evoluta e poi uomini, metalli, invenzioni e animali straordinari. La loro avventura incrocia la vita e le vicende dei personaggi storici del tempo nello stupore, la meraviglia e l’incredulità di entrambe le parti.

Questo è un posto tranquillo, delicato omaggio narrativo a Cefalù e ai suoi silenzi luminosi;

Cefalù, la tranquilla città normanna siciliana, è scossa da un atroce delitto. Un giovane commissario e la sua affascinante vice indagano, tra le storiche vie e i vicoli dell’antico quartiere della Giudecca, alla ricerca di una identità, di un lontano passato e del colpevole di un assassinio. Vicende di grande spessore umano si intrecciano con fatti di comune malaffare. Il caso porta innocenti vittime sul cammino di malfattori spietati. Il mare, i luoghi della lunga costa, il Duomo e il Corso sono il teatro dell‘intricata storia.



Qualcosa in fondo al mare

A Cefalù, il Commissario Vito Calascibetta e la sua fascinosa Vice indagano su due casi di morte dai molti lati oscuri. Da ponente a levante lungo la costa, la vicenda li porta dietro flebili tracce sulla terra e in mare, alla ricerca di personaggi evanescenti e alla scoperta di ricchi traffici della criminalità organizzata. I vicoli, le piazze, le spiagge e il mare della cittadina normanna fanno da sfondo alla storia complessa del ritrovamento di un’opera d’arte, ai delitti che ne conseguono e ai predoni di bellezza del mondodell’Archeologia

Il Dott. Mario Cirincione, offrirà una lettura personale della propria scrittura, degli itinerari creativi e delle suggestioni artistiche alla base della sua produzione.

La presentazione si configura così non soltanto come un evento editoriale, ma come un vero tributo alla cultura mediterranea, alla città di Cefalù e a quella forma di bellezza che nasce dall’incontro tra arte, storia e paesaggio. Un’occasione preziosa per lasciarsi accompagnare dalla parola di un autore che ha fatto della contemplazione e dell’identità locale il suo marchio distintivo.

5 DICEMBRE ore 18.00

Sala delle Capriate del Comune di Cefalù

