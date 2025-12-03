Anche a Cefalù nuove modalità per il rilascio della carta di identità elettronica (CIE)

Si informa la cittadinanza che, a partire dal 1° gennaio 2026, le modalità per il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) saranno le seguenti:

  • Accesso diretto con coda allo sportello nei giorni di lunedì – giovedi e venerdì

I cittadini potranno recarsi direttamente presso l’Ufficio carta d’identità, senza necessità di prenotazione, e le richieste verranno evase seguendo l’ordine di arrivo e la relativa coda d’attesa.

Orario di apertura dello sportello: lunedì – giovedi e venerdi dalle ore 09:00 alle ore 12:00

  • Esclusivamente con appuntamento nei giorni di martedì e mercoledì

Sarà possibile prenotare un appuntamento, per chi lo preferisce, per i giorni di martedì mattina e mercoledì pomeriggio, contattando l’Ufficio URP negli orari di apertura al n. 0921/924175 o Prenotandosi Digitalmente tramite il Sito del Comune di Cefalù, nella Sezione “Prenota Appuntamento”.

Per il rilascio della carta d’identità ai minori o persone impossibilitate a deambulare è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Urp.

