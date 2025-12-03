La città che regala ricchezza agli altri: come Cefalù sta perdendo tutto ciò che conta

Cefalù, una delle cartoline più amate d’Italia, continua ad attrarre migliaia di turisti, investimenti, capitali, strutture ricettive e imprenditori provenienti da ogni angolo del mondo. Le strade si riempiono, gli hotel lavorano, il mare brilla come sempre. Ma dietro questa immagine da brochure si nasconde una realtà molto diversa, più fragile, più inquietante. Una realtà che i numeri dell’Istat raccontano con enorme chiarezza: Cefalù sta perdendo tutto ciò che conta davvero – i suoi giovani, la sua imprenditoria locale, la sua capacità di generare ricchezza per i residenti. In altre parole: la città funziona, sì, ma funziona per gli altri.

I segnali sono inequivocabili. Crescono i turisti, crescono i capitali che arrivano in città, ma non cresce la ricchezza di chi a Cefalù vive tutto l’anno. Crescono i posti di lavoro dipendente, ma diminuisce chi crea lavoro. Crescono i redditi da fabbricati, ma diminuiscono gli imprenditori cefaludesi, quelli che un tempo erano la spina dorsale economica e sociale del territorio. E soprattutto, cresce la sensazione, alimentata dai dati, che la ricchezza prodotta dal turismo non resti a Cefalù, ma scivoli via altrove, verso società, proprietari, fondi e imprenditori che qui lavorano ma qui non vivono.

È una dinamica che cambia la struttura stessa della città, la sua anima, il suo futuro.

Il crollo degli imprenditori: la fine della Cefalù che produceva ricchezza

Il dato più drammatico riguarda gli imprenditori in contabilità ordinaria, ovvero il cuore dell’imprenditoria strutturata, quella che investe, assume, rischia e contribuisce alla solidità del tessuto economico. Nel 2012 erano 78. Oggi, secondo Istat 2023, sono diventati appena 35.

Una perdita di più del 55% in poco più di dieci anni. Mai, nella storia recente, Cefalù aveva registrato un calo così netto nella sua classe imprenditoriale. Questo significa meno imprese radicate, meno attività locali solide, meno capacità della città di trattenere ricchezza. Significa, soprattutto, che la città sta diventando sempre meno luogo in cui si produce valore e sempre più luogo in cui il valore creato viene estratto da soggetti esterni.

Anche il lavoro autonomo, da sempre rifugio di piccoli mestieri, artigiani e servizi locali, è crollato: da 238 contribuenti del 2012 si è passati a 145 nel 2023. Una diminuzione del 39%. È la fotografia di una città che non genera più lavoro proprio, ma si regge quasi esclusivamente su ciò che arriva da fuori.

L’esplosione dei redditi da lavoro dipendente: una città che lavora per altri

Nello stesso periodo in cui gli imprenditori calavano, i lavoratori dipendenti aumentavano. Nel 2014 i dipendenti erano 3.914, nel 2023 sono 4.763.

Un aumento di quasi 850 lavoratori, +21% in meno di dieci anni.

Potrebbe sembrare un segnale positivo, e in parte lo è: significa che c’è lavoro. Ma il problema è che tipo di lavoro e per chi. Una città sana cresce su un equilibrio tra imprenditoria e lavoro dipendente. Una città che perde imprenditori e guadagna dipendenti è una città che si sposta da un’economia interna a una esterna.

Più lavoratori dipendenti significa più persone che lavorano per strutture, spesso turistiche, i cui proprietari non sempre sono residenti. E questo cambia il rapporto tra ricchezza prodotta e ricchezza trattenuta sul territorio. Il paradosso è semplice: più la città cresce come destinazione turistica, meno i suoi cittadini crescono economicamente.

Il turismo porta ricchezza… ma la porta via

Cefalù è una delle città più visitate del Sud Italia. Eppure, questa potenza turistica non si traduce in un aumento reale della ricchezza locale. Perché?

Perché i dati mostrano che a crescere sono soprattutto:

i redditi da fabbricati , segno di una trasformazione del patrimonio immobiliare in strumento di rendita;

, segno di una trasformazione del patrimonio immobiliare in strumento di rendita; i redditi da lavoro dipendente , spesso stagionali e non sempre ben retribuiti;

, spesso stagionali e non sempre ben retribuiti; le forme di reddito controllate da soggetti esterni, che gestiscono attività, marchi, catene, boutique, hotel, ristoranti e case vacanza.

A calare, invece, è tutto ciò che riguarda le attività economiche “di Cefalù per Cefalù”:

meno imprenditori locali,

meno lavoro autonomo,

meno giovani impiegati in attività proprie,

meno capacità della città di trattenere valore.

È la formula perfetta della “città vetrina”: bella, appetibile, piena di vita… ma dove la vita economica dei residenti si restringe anno dopo anno.

Giovani in fuga: il primo vero campanello d’allarme

Una città senza imprenditori è una città che non offre prospettive. Una città che non offre prospettive è una città che vede partire i suoi giovani.

Negli ultimi dieci anni Cefalù ha perso una fascia cruciale tra i 18 e i 34 anni. Sono giovani che studiano, partono, non tornano. E non tornano perché la città non offre più quello che servirebbe per costruire un futuro: imprese locali, innovazione, possibilità di investimento, condizioni per aprire attività, spazi di crescita professionale.

Si resta solo se si può costruire qualcosa. E Cefalù, oggi, costruisce molto, ma non per i suoi cittadini.

La ricettività che si trasforma e non appartiene più ai residenti

Il calo di imprenditori si incrocia con un altro dato significativo: negli ultimi anni gli hotel hanno perso posti letto, mentre il settore delle case vacanza e degli affitti brevi è esploso.

Il risultato?

Più turisti.

Più reddito da fabbricati.

Più proprietari non residenti.

Meno imprese stabili.

Meno ricchezza che resta in città.

Un modello che genera numeri turistici impressionanti, ma che non costruisce un’economia solida: l’aumento dei flussi non si traduce in aumento della qualità della vita dei residenti, anzi spesso genera difficoltà, pressione immobiliare, aumento dei prezzi e perdita di identità.

Cefalù rischia di diventare una città per altri

Il quadro è chiaro. Cefalù non è una città che sta morendo: è una città che sta cambiando. E sta cambiando nella direzione in cui molte città turistiche europee sono ormai precipitate: un luogo bellissimo, ricco di persone e povero di residenti.

Una città dove:

si vive bene solo se si viene da fuori;

si lavora, ma non si costruisce;

si guadagna molto… ma non si resta;

si investe… ma non per la città;

si compra per affittare;

si affitta per guadagnare;

e si perde, lentamente, la comunità che per secoli ha fatto vivere la città.

Il rischio peggiore non è economico: è identitario.

Cefalù rischia di diventare una destinazione senza più chi la abita, senza più chi la guida, senza più chi la sogna, senza più chi la difende.

Un futuro che si può ancora cambiare

Il declino non è irreversibile. Ma per evitarlo occorre:

riportare attenzione sul ruolo degli imprenditori locali,

sostenere nuove attività,

bloccare l’esodo dei giovani,

riequilibrare turismo e vita dei residenti,

favorire investimenti che restino sul territorio.

Non basta essere una città che funziona per i turisti. Bisogna tornare a essere una città che funziona per i suoi abitanti.

Perché una cosa deve essere chiara: Cefalù può anche continuare a generare ricchezza. Ma se quella ricchezza non resta, la città si svuota. E una città vuota non ha futuro.