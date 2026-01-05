La Banda Pintorno e il Centro Polis Kephaloidion: una storia che continua a dare musica a Cefalù

Ci sono realtà che, con il passare degli anni, smettono di essere semplici associazioni e diventano parte integrante del respiro di una città. La Banda Musicale “Vincenzo Maria Pintorno” appartiene a questa categoria. A Cefalù non rappresenta soltanto un complesso musicale, ma un’istituzione culturale viva, un patrimonio condiviso che attraversa generazioni e accompagna la comunità nei suoi momenti più significativi. La sua storia è fatta di musica, certo, ma anche di educazione, di memoria, di legami umani che si rinnovano nel tempo.

Le radici della Banda affondano profondamente nel territorio cefaludese e sono indissolubilmente legate alla figura del prof. Domenico Portera, fondatore e guida morale di un progetto che ha sempre guardato oltre la semplice esecuzione musicale. Portera non concepiva la Banda come un gruppo chiuso, ma come uno spazio di crescita collettiva, un luogo in cui la musica diventava strumento di formazione civile, disciplina interiore e senso di appartenenza. Il suo insegnamento, più che un metodo, è diventato un’eredità culturale che continua a orientare il cammino della Banda anche dopo la sua scomparsa.

Nel tempo, la Banda “Vincenzo Maria Pintorno” si è affermata come una vera e propria scuola di comunità. Qui si impara a suonare uno strumento, ma soprattutto si impara a stare insieme, ad ascoltare l’altro, a rispettare regole comuni per raggiungere un’armonia condivisa. Ogni prova, ogni concerto, ogni preparazione diventa un esercizio di responsabilità e di crescita umana. La musica, in questo contesto, non è mai fine a se stessa, ma un linguaggio che educa alla pazienza, alla costanza, al valore del sacrificio silenzioso.

Il Segreto del Re

Accanto alla Banda, il Centro di Cultura Polis Kephaloidion rappresenta la casa naturale di questo percorso. Un luogo che nel tempo si è trasformato in un presidio culturale stabile per Cefalù, capace di accogliere non solo musica, ma anche teatro, incontri, formazione e momenti di riflessione collettiva. Il Centro non è un semplice contenitore di eventi, ma uno spazio vivo, abitato da persone che credono nella cultura come strumento di relazione e di crescita civile. È qui che la Banda trova il suo radicamento quotidiano e la possibilità di dialogare con altre forme espressive.

Il rapporto tra la Banda e la città di Cefalù è profondo e continuo. La presenza della Pintorno accompagna i momenti civili, religiosi e simbolici della comunità, diventando una colonna sonora discreta ma costante della vita cittadina. Dalle celebrazioni solenni alle feste popolari, dalle ricorrenze istituzionali ai concerti stagionali, la Banda è lì, non come elemento accessorio, ma come parte integrante dell’identità collettiva. Una continuità che, anno dopo anno, costruisce memoria e rafforza il senso di appartenenza.

Uno degli aspetti più significativi di questa storia è il rapporto con le nuove generazioni. Ogni giovane musicista che sale sul palco per la prima volta rappresenta un passaggio di testimone concreto, lontano da ogni retorica. È il segno visibile di una tradizione che non si limita a essere conservata, ma che viene rinnovata attraverso l’impegno, lo studio e il coraggio di mettersi in gioco. La Banda diventa così uno spazio di possibilità, dove i giovani trovano non solo un luogo in cui esprimersi, ma anche un contesto in cui sentirsi riconosciuti e accompagnati.

La direzione artistica attuale, affidata al Maestro Andrea Cangelosi e alla Maestra Concetta Famularo, si inserisce pienamente in questa visione di continuità e apertura. Il loro lavoro è caratterizzato da un equilibrio attento tra rispetto della tradizione bandistica e dialogo con linguaggi contemporanei. Sotto la loro guida, la Banda dimostra di sapersi trasformare, di aprirsi a repertori diversi, di accogliere nuove sensibilità senza perdere la propria identità. Una direzione che privilegia l’ascolto, il confronto e la cura delle relazioni umane oltre che musicali.

La musica, in questo contesto, si rivela per ciò che è nella sua essenza più profonda: un linguaggio universale, capace di unire età, esperienze e storie diverse. È una lingua che parla anche nei momenti difficili, che accompagna il dolore, la memoria, la riflessione collettiva. La Banda Pintorno e il Centro Polis Kephaloidion hanno dimostrato nel tempo di saper dare voce a queste dimensioni, offrendo alla città occasioni di ascolto e di condivisione che vanno oltre l’intrattenimento.

Gli appuntamenti annunciati per il mese di gennaio raccontano bene questa visione culturale ampia e articolata. La compagnia teatrale Triscele, la Scuola di Musica, la serata dedicata al Giorno della Memoria sono tasselli di un calendario che non segue una logica episodica, ma costruisce un percorso. Ogni evento è pensato come parte di un discorso più grande, in cui musica, teatro e memoria dialogano per offrire alla comunità strumenti di comprensione e di crescita.

Lo sguardo al futuro si apre così sul 2026 come un anno di continuità e responsabilità. La Banda “Vincenzo Maria Pintorno” e il Centro Polis Kephaloidion non sono chiamati a reinventarsi, ma a continuare con coerenza un cammino già tracciato, consapevoli del ruolo che svolgono nel tessuto sociale e culturale di Cefalù. In un tempo in cui molte realtà associative faticano a sopravvivere, la loro presenza rappresenta un esempio di resilienza culturale e di impegno collettivo.

Alla fine, Cefalù si riconosce anche nella propria musica. In quelle note che accompagnano le sue feste, le sue commemorazioni, i suoi momenti di silenzio. È una storia che continua perché qualcuno continua a suonare, a insegnare, a credere che la cultura non sia un lusso, ma una necessità. La Banda Pintorno e il Centro Polis Kephaloidion restano così una promessa mantenuta: quella di una città che non smette di ascoltare se stessa.