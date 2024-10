Calcio Eccellenza: prima vittoria per la Polisportiva Lascari Cefalù. Il weekend del 5 e 6 ottobre ha visto lo svolgimento della quarta giornata del campionato di Eccellenza – Girone A, con partite ricche di emozioni e colpi di scena che hanno ulteriormente definito la classifica. Ecco i risultati dettagliati e la classifica aggiornata.

Risultati Sabato 5 Ottobre:

Unitas Sciacca Calcio 1 – 1 Parmonval

La sfida tra Unitas Sciacca Calcio e Parmonval si è conclusa in parità. Le due squadre hanno offerto una gara equilibrata, ottenendo un punto ciascuna.

Risultati Domenica 6 Ottobre:

Città di Gela 1 – 0 Castellammare Calcio 94

Il Città di Gela ha ottenuto una vittoria di misura contro il Castellammare Calcio 94, consolidando la propria posizione nella parte alta della classifica.

Città di San Vito Lo Capo 1 – 1 Athletic Club Palermo

Il pareggio tra Città di San Vito Lo Capo e Athletic Club Palermo ha confermato la solidità di entrambe le squadre, con l’Athletic che resta imbattuto.

Folgore Calcio Castelvetrano 1 – 0 Accademia Trapani

Folgore Castelvetrano riesce a strappare tre punti contro Accademia Trapani, che subisce la seconda sconfitta stagionale.

Lascari – Cefalù 2 – 1 Casteldaccia

Grande vittoria del Lascari – Cefalù, che supera Casteldaccia, ancora fermo a quota zero punti in classifica.

Marsala 1912 0 – 1 Don Carlo Misilmeri

Don Carlo Misilmeri batte di misura Marsala 1912, ottenendo una vittoria importante in trasferta.

Oratorio S. Ciro E Giorgio 0 – 2 San Giorgio Piana

Vittoria netta per San Giorgio Piana che mantiene la sua imbattibilità, imponendosi in trasferta contro Oratorio S. Ciro E Giorgio.

Partinicaudace 2 – 2 Supergiovane Castelbuono

Pareggio ricco di gol tra Partinicaudace e Supergiovane Castelbuono, con entrambe le squadre che lottano fino all’ultimo minuto per portare a casa i tre punti.

Classifica Aggiornata Eccellenza – Girone A

Athletic Club Palermo – 10 pt (4G, 3V, 1N, 0P, 13GF, 2GS, DR +11)

Athletic Club Palermo rimane in vetta alla classifica, imbattuto dopo 4 giornate e con una solida differenza reti.

Città di Gela – 9 pt (4G, 3V, 0N, 1P, 10GF, 1GS, DR +9)

La vittoria contro Castellammare permette al Città di Gela di mantenere il secondo posto a solo un punto dalla vetta.

Partinicaudace – 8 pt (4G, 2V, 2N, 0P, 9GF, 5GS, DR +4)

Con il pareggio contro Supergiovane, Partinicaudace resta nelle zone alte della classifica.

San Giorgio Piana – 8 pt (4G, 2V, 2N, 0P, 4GF, 0GS, DR +4)

Il San Giorgio Piana continua a sorprendere, ancora imbattuto e senza subire reti in questo inizio di campionato.

Castellammare Calcio 94 – 7 pt (4G, 2V, 1N, 1P, 5GF, 1GS, DR +4)

Nonostante la sconfitta contro il Città di Gela, il Castellammare rimane nella parte alta della classifica.

Parmonval – 6 pt (4G, 1V, 3N, 0P, 7GF, 4GS, DR +3)

Parmonval si conferma una squadra ostica, con tre pareggi in quattro gare.

Unitas Sciacca Calcio – 6 pt (4G, 1V, 3N, 0P, 3GF, 2GS, DR +1)

Il pareggio contro Parmonval permette all’Unitas Sciacca di restare in zona play-off.

Accademia Trapani – 6 pt (4G, 2V, 0N, 2P, 6GF, 6GS, DR 0)

Con due vittorie e due sconfitte, Accademia Trapani resta a metà classifica.

Don Carlo Misilmeri – 6 pt (4G, 2V, 0N, 2P, 3GF, 3GS, DR 0)

La vittoria contro Marsala consente al Don Carlo Misilmeri di risalire posizioni in classifica.

Marsala 1912 – 4 pt (4G, 1V, 1N, 2P, 3GF, 6GS, DR -3)

Dopo la sconfitta contro Don Carlo Misilmeri, Marsala resta nella parte bassa della classifica.

Supergiovane Castelbuono – 4 pt (4G, 1V, 1N, 2P, 6GF, 11GS, DR -5)

Il pareggio contro Partinicaudace non basta a risollevare Supergiovane, ancora lontano dalla zona alta.

Lascari – Cefalù – 4 pt (4G, 1V, 1N, 2P, 3GF, 10GS, DR -7)

La vittoria contro Casteldaccia risolleva il morale del Lascari Cefalù, che comunque rimane in difficoltà. Ma l’arrivo di tanti nuovi giocatori ha cambiato colto alla squadra. Ultimo arrivo l’attaccante palermitano Gaetano Corda.

Città di San Vito Lo Capo – 3 pt (4G, 0V, 3N, 1P, 3GF, 4GS, DR -1)

Ancora a secco di vittorie, il Città di San Vito Lo Capo colleziona il terzo pareggio in campionato.

Folgore Calcio Castelvetrano – 3 pt (4G, 1V, 0N, 3P, 4GF, 10GS, DR -6)

La vittoria di misura contro Accademia Trapani non migliora molto la posizione della Folgore Castelvetrano.

Oratorio S. Ciro E Giorgio – 3 pt (4G, 1V, 0N, 3P, 1GF, 9GS, DR -8)

La sconfitta contro San Giorgio Piana fa sprofondare Oratorio S. Ciro E Giorgio in fondo alla classifica.

Casteldaccia – 0 pt (4G, 0V, 0N, 4P, 3GF, 9GS, DR -6)

Casteldaccia resta ultima in classifica, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali.

Conclusioni

La quarta giornata del campionato di Eccellenza – Girone A ha confermato l’Athletic Club Palermo come la squadra da battere, mentre il Città di Gela continua a inseguire a un solo punto di distanza. Le squadre nelle zone basse, come Casteldaccia e Oratorio S. Ciro E Giorgio, dovranno lavorare duramente per risalire la china nelle prossime giornate.