Pubblicato il calendario della Serie D di Volley. La Kepha di Cefalù subito due trasferte

Pubblicato il calendario della Serie D di Volley. La Kepha di Cefalù subito tre trasferte. Almeno per il momento. La squadra allenata da Marco Sabatino riposerà la prima giornata e poi due turni consecutivi in trasferta. Sarà in casa (al momento non sappiamo in quale campo) il 17 Novembre quando affronterà la VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO. Il calendario però potrebbe subire delle variazioni. Soprattutto per la scelta dei campi di gioco.

Queste le prime Quattro giornate.

1^ Giornata

3000 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. – A.C.D.S. CAPACENSE SAB 26/10/2024 16:00

3001 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO – POMARALVA DOM 27/10/2024 17:00

3002 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO – ASD PRIMULA DOM 27/10/2024 17:00

3003 COM.FER. PALERMO – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA DOM 27/10/2024 18:30

3004 PALERMO MONDELLO VOLLEY – US. VOLLEY BAGHERIA SAB 26/10/2024 16:30

3005 APD CEGAP – MEDTRADE VOLLEY PALERMO SAB 26/10/2024 17:00

Riposa: KEPHA 2.0

2^ Giornata

3006 POMARALVA – G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. SAB 02/11/2024 18:30

3007 A.C.D.S. CAPACENSE – COM.FER. PALERMO SAB 02/11/2024 18:00

3008 ASD PRIMULA – KEPHA 2.0 DOM 03/11/2024 18:30

3009 MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA – VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO SAB 02/11/2024 17:00

3010 US. VOLLEY BAGHERIA – APD CEGAP DOM 03/11/2024 16:30

3011 MEDTRADE VOLLEY PALERMO – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO SAB 02/11/2024 16:30

Riposa: PALERMO MONDELLO VOLLEY

3^ Giornata

3012 PALERMO MONDELLO VOLLEY – KEPHA 2.0 SAB 09/11/2024 16:30

3013 POMARALVA – A.C.D.S. CAPACENSE SAB 09/11/2024 18:30

3014 APD CEGAP – ASD PRIMULA SAB 09/11/2024 17:00

3015 COM.FER. PALERMO – US. VOLLEY BAGHERIA DOM 10/11/2024 18:3

3016 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. – MEDTRADE VOLLEY PALERMO SAB 09/11/2024 16:00

3017 ASD VOLLEY SPORT ALCAMO – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA DOM 10/11/2024 17:00

Riposa: VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO

4^ Giornata

3018 KEPHA 2.0 – VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO DOM 17/11/2024 18:00

3019 PALERMO MONDELLO VOLLEY – APD CEGAP SAB 16/11/2024 16:30

3020 ASD PRIMULA – COM.FER. PALERMO DOM 17/11/2024 18:30

3021 US. VOLLEY BAGHERIA – G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. DOM 17/11/2024 16:30

3022 MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA – A.C.D.S. CAPACENSE SAB 16/11/2024 17:00

3023 MEDTRADE VOLLEY PALERMO – POMARALVA SAB 16/11/2024 16:30

Riposa: ASD VOLLEY SPORT ALCAMO