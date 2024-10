La Polisportiva Lascari Cefalù in campo con altre novità

La Polisportiva Lascari Cefalù in campo questo pomeriggio, ore 15:30 sul campo della Parmonval.

Un anticipo importante che potrebbe dare una svolta alla classifica delle due squadre. La Parmonval è al momento sesta con 6 Punti in classifica. 4 i punti della Polisportiva Lascari Cefalù. La squadra del Tecnico Vigneri, eliminata dalla Coppa Italia, punta evidentemente sul campionato. E da protagonista. E lo dimostra anche un ulteriore arrivo in squadra. Arriva dalla Costa d’Avorio INZA CISSE classe 2003 centrocampista offensivo.

La Parmonval arriva dal pareggio, 1 – 1, furi casa con lo Sciacca, la Polisportiva Lascari Cefalù dalla vittoria in casa, 2 – 1, con il Casteldaccia.

Le altre gare che si disputeranno domani alle ore 15.30

ore 15.00 Athletic Club Palermo – Marsala 1912

Accademia Trapani – Unitas Sciacca Calcio-

Castellammare Calcio 94 – Partinicaudace-

Don Carlo Misilmeri – Casteldaccia-

Folgore Calcio Castelvetrano – Città Di San Vito Lo Capo-

San Giorgio Piana – Città Di Gela

Supergiovane Castelbuono – Oratorio S. Ciro e Giorgio

Classifica Eccellenza

Athletic Club Palermo 10

Città Di Gela 9

Partinicaudace 8

San Giorgio Piana 8

Castellammare Calcio 7

Parmonval 6

Unitas Sciacca Calcio 6

Accademia Trapani 6

Don Carlo Misilmeri 6

Marsala 1912 4

Supergiovane Castelbuono 4

Polisportiva Lascari Cefalù 4

Città Di San Vito Lo Capo 3

Folgore Calcio Castelvetrano 3

Oratorio S. Ciro E Giorgio 3

Casteldaccia 0