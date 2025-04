La Corale “Maria Elisa Di Fatta” è su Spotify con Conquest of Paradise

Un nuovo e importante traguardo per la Corale “Maria Elisa Di Fatta”, che approda ufficialmente su Spotify, la piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo.

Spotify è un servizio online che permette a milioni di persone di ascoltare musica, podcast e contenuti audio da ogni parte del pianeta, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo – dal computer allo smartphone. Essere presenti su questa piattaforma significa aprirsi a un pubblico vastissimo, offrendo la propria musica a chiunque desideri ascoltarla, ovunque si trovi.

La Corale, diretta dal M° Ildebrando D’Angelo, debutta con un brano carico di potenza e suggestione: “Conquest of Paradise”, celebre composizione di Vangelis. Nella versione interpretata dalla Corale “Maria Elisa Di Fatta”, il brano si arricchisce di nuove sfumature vocali e di una profondità emotiva che ne esalta tutta la grandezza.

L’inserimento su Spotify rappresenta non solo un riconoscimento alla qualità artistica della Corale, ma anche un’opportunità per far conoscere e valorizzare il lavoro di un ensemble che da anni porta avanti con passione e impegno la bellezza del canto corale.

Chiunque voglia ascoltare Conquest of Paradise nella versione della Corale “Maria Elisa Di Fatta” può farlo cercando il brano direttamente su Spotify. Basta aprire l’app, digitare il nome del coro o del brano, e immergersi nella musica.

Un piccolo grande passo verso il futuro, con il cuore e la voce ben saldi nelle radici della tradizione.