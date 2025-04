Sicilia “Regione europea della gastronomia” 2025. Manifestazioni anche a Cefalù

Nell’ambito delle attività del progetto Sicilia “Regione europea della gastronomia” 2025, la Regione Siciliana ha pubblicato un avviso che ha lo scopo di acquisire manifestazioni di interesse da parte di aziende, produttori, associazioni o consorzi operanti nel settore enogastronomico, interessati a partecipare ad uno o più eventi mediante l’assegnazione di uno stand espositivo. QUI IL BANDO E I MODELLI

Il titolo di Sicilia “Regione europea della gastronomia 2025” è assegnato dall’International Institute of gastronomy, culture, arts and tourism (Igcat).

Anche Cefalù si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi del 2025 nell’ambito del programma “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”. Dal 17 al 19 ottobre, la cittadina costiera diventerà il palcoscenico di un’importante manifestazione enogastronomica, offrendo alle imprese locali l’opportunità di promuovere e degustare le eccellenze agroalimentari siciliane.

Un’opportunità per le imprese locali

L’evento fa parte di una serie di manifestazioni organizzate dalla Regione Siciliana per celebrare il riconoscimento ottenuto dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (Igcat). Questo titolo permette alla Sicilia di mostrare al mondo le sue straordinarie tradizioni culinarie, attirando visitatori e amanti del cibo da tutto il mondo.

La partecipazione è aperta a imprese agricole e agroalimentari, associazioni di produttori, consorzi, cooperative e enti del terzo settore che operano nella promozione del territorio. Gli stand espositivi, che saranno assegnati gratuitamente, offriranno un’importante vetrina per prodotti con certificazioni di qualità come DOP, IGP, BIO e altre produzioni tipiche e tradizionali della Sicilia.

Come partecipare

Le aziende interessate devono inviare la propria manifestazione di interesse entro il 5 aprile 2025, compilando il modulo allegato all’avviso pubblico e inviandolo tramite PEC all’indirizzo [email protected]. Ogni azienda può richiedere di partecipare a un massimo di tre eventi sul territorio siciliano.

Nel caso in cui le richieste superino i posti disponibili, verrà effettuata una selezione basata su criteri come la coerenza dei prodotti con la finalità dell’evento, la rappresentatività territoriale, l’innovazione e la sostenibilità delle produzioni e la presenza di certificazioni di qualità.

Un calendario ricco di eventi

L’evento di Cefalù rientra in un programma più ampio che coinvolgerà diverse città siciliane nei mesi tra maggio e ottobre. Tra le località coinvolte figurano Corleone, Castellammare del Golfo, Modica, Menfi, Agrigento e molte altre.

Anche la manifestazione di Cefalù rappresenta un’occasione imperdibile per le aziende siciliane del settore enogastronomico che desiderano far conoscere i propri prodotti e consolidare la propria presenza sul mercato. Un’opportunità di crescita e promozione in un contesto internazionale che celebra la ricchezza della tradizione culinaria siciliana.