Da oggi in vigore gli orari estivi per la Ztl. Attenzione anche per alcuni lavori stradali

AVVISO IMPORTANTE: NUOVI ORARI ZTL E MODIFICHE ALLA VIABILITÀ A CEFALÙ

A partire da oggi, martedì 1 aprile 2025, entreranno in vigore i nuovi orari estivi per l’accesso alla ZTL del centro storico di Cefalù. Di seguito i dettagli per i titolari di pass autorizzati:

Orari di accesso alla ZTL



i titolari di pass rosso e rosso barrato potranno transitare attraverso i varchi di accesso alla ZTL, negli orari di seguito specificati:

a) attraverso il varco di accesso n. 1 sito in Corso Ruggero alla confluenza con Piazza Garibaldi,

tutti i giorni dalle ore 24:00 alle ore 9:30, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, dalle ore 21.00 alle ore 22,00 e dalle ore 24,00 alle ore 9:30 del giorno successivo;

b) attraverso il varco di accesso n. 2 sito in Via di Porta Giudecca,

tutti i giorni dalle ore 24:00 alle ore 9:30, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, dalle ore 21.00 alle ore 22,00 e dalle ore 24,00 alle ore 9:30 del giorno successivo.

Resta invariato l’orario di accesso per i titolari di pass Blu, ovvero:

tutti i giorni , attraverso il varco di accesso n. 1 (Corso Ruggiero) e il varco di accesso n.2 (Via di Porta Giudecca) dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Gli orari sopra specificati resteranno in vigore fino al 31 ottobre, successivamente saranno sostituiti dagli orari invernali.

Modifiche temporanee alla viabilità per lavori stradali

Si informano i cittadini che, per consentire interventi infrastrutturali, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

Via Gallizza Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 22:00 del 5 aprile 2025 alle ore 06:00 dell’8 aprile 2025 in corrispondenza del passaggio a livello (progressiva chilometrica ferroviaria Km 65+984).

Via Mediterraneo Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri nelle ore diurne, a partire dal 31 marzo 2025 fino al 24 aprile 2025 e comunque fino a cessata necessità .

Via Isola d’Elba Anche qui verrà applicato un senso unico alternato con movieri nelle ore diurne dal 31 marzo 2025 fino al 24 aprile 2025 e fino a cessato bisogno .



Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a rispettare le disposizioni per garantire una viabilità sicura ed efficiente.