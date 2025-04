Dalla Sicilia al Parlamento: l’amore di Lorenzo Spallino per Cefalù

Lorenzo Spallino, nato a Cefalù il 24 settembre 1897, è una figura che rimane vivida nella memoria della politica e della storia sociale italiana. Avvocato e politico, ha ricoperto numerosi incarichi di grande rilievo nella vita pubblica del paese, distinguendosi per il suo impegno a favore della giustizia sociale e dei diritti dei lavoratori. La sua carriera, pur segnata da molte sfide, ha lasciato un segno profondo, non solo nella politica della Democrazia Cristiana ma anche nell’orientamento della politica sociale e giuridica del dopoguerra. La sua morte prematura, avvenuta il 27 maggio 1962 in un tragico incidente automobilistico, non ha cancellato l’eredità che ha lasciato, come uomo di principio e di azione. La sua vita e il suo operato sono un esempio per molti, ricordato per la sua coerenza e il suo coraggio in un periodo difficile per l’Italia.

Infanzia e giovinezza

Lorenzo Spallino cresce in un contesto storico e sociale che è quello della Sicilia nel primo Novecento, una regione che ha vissuto, come gran parte d’Italia, il dramma della Prima Guerra Mondiale e il successivo periodo di fascismo. Nato a Cefalù, cresce in una famiglia che condivide i valori tradizionali siciliani, fortemente legati alla religione cattolica e alla comunità. Questi valori lo accompagneranno per tutta la vita, formando il nucleo del suo pensiero politico e sociale. Fin dalla giovane età, si distingue per la sua vivacità intellettuale e il suo interesse per le questioni sociali, il che lo porta a impegnarsi in attività culturali e politiche, in un periodo storico segnato dalla crescente polarizzazione politica.

La sua giovinezza è anche segnata da esperienze formative importanti, come la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. In qualità di ufficiale di fanteria viene decorato con la Croce al Merito, un riconoscimento che testimonia il suo impegno e il suo coraggio durante il conflitto. Tuttavia, l’esperienza della guerra lo segna profondamente, non solo dal punto di vista personale, ma anche politico. Crescendo in un’epoca che vede l’ascesa del fascismo, è subito consapevole della pericolosità di un regime che promette grandezza, ma che, a suo avviso, minaccia la libertà e la democrazia. La sua avversione verso la violenza e l’intolleranza lo porta a rifiutare qualsiasi forma di ideologia totalitaria, creando in lui una forte sensibilità alle problematiche sociali e politiche, che si esprimerà in tutta la sua carriera.

Educazione e prime esperienze

Completati gli studi di giurisprudenza, Lorenzo si trasferisce a Como, una città che diventerà la sua residenza definitiva. Qui, prosegue la sua formazione, approfondendo le sue conoscenze legali e sviluppando una visione politica che lo porta ad avvicinarsi al Partito Popolare Italiano. Questo partito cattolico, che si opponeva al fascismo e promuoveva una politica di giustizia sociale, rappresenta il terreno ideale per le sue aspirazioni politiche. Non solo avvocato, ma anche un fervente attivista politico, diventa un sostenitore delle “Leghe Bianche”, il movimento sindacale cattolico che difendeva i diritti dei contadini nelle regioni di Como, Lecco e Monza.

Il suo percorso professionale e politico è arricchito dalla sua relazione con Linda Fogliani, che sposa e con la quale avrà due figli, un avvocato e un medico oculista. La sua carriera nell’ambito giuridico si intreccia con la sua passione per la giustizia sociale, e la sua esperienza come avvocato lo porta a difendere i più deboli, quelli che vengono emarginati dalla società. Le sue posizioni politiche e sociali, insieme al suo impegno professionale, lo mettono in luce come un uomo di spiccata integrità e principi, che ben presto diventerà una figura di riferimento per la comunità cattolica progressista e per i lavoratori delle zone in cui è attivo.

La carriera politica e le sfide del fascismo

Con l’avvento del fascismo, Lorenzo non si tira indietro nella sua lotta contro il regime. Sebbene l’Italia fosse attraversata da un forte clima di intolleranza e repressione, lui non accetta l’idea di un sistema che limita le libertà individuali e collettive. Nel 1944, per le sue attività antifasciste, viene arrestato e deferito al tribunale speciale. La sua esperienza di detenzione non lo segna solo come prigioniero politico, ma lo consacra come un uomo che ha scelto di opporsi alla violenza e alla tirannia, anche a costo della propria libertà. Partecipa attivamente alla Resistenza, assumendo il ruolo di capo partigiano, e nel 1945 diventa uno dei membri del Comitato di Liberazione Nazionale (CNL).

Nel dopoguerra entra a far parte della Democrazia Cristiana, che rappresenta l’evoluzione naturale delle sue convinzioni politiche e religiose. Eletto senatore nel 1948, diventa una figura di spicco nel partito e in Parlamento, impegnandosi in prima linea su temi di giustizia e diritti umani. La sua opposizione al fascismo e la sua difesa dei valori democratici lo rendono un politico rispettato anche al di fuori del suo partito. La sua carriera, però, non è priva di difficoltà. Nel 1960, ad esempio, si dimette dalla carica di sottosegretario alla Giustizia per protesta contro il governo Tambroni, accusato di essere troppo vicino ai fascisti. Questa scelta lo pone in contrasto con alcuni membri della sua stessa parte politica, ma conferma la sua fedeltà ai principi di libertà e giustizia che ha sempre perseguito.

Successi e vita pubblica

Nel corso degli anni, la carriera di Spallino conosce un continuo successo. Nel 1957, entra nel governo come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e poco dopo ricopre incarichi di grande rilievo nel settore giuridico e della giustizia. Nel 1960, assume la carica di Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, dove svolge un ruolo fondamentale nell’innovazione e nel miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazione del paese. La sua attività in questo campo è molto apprezzata per l’efficienza e l’impegno, ma non mancano anche gli episodi più controversi, come il caso del “Gronchi rosa”, un francobollo emesso erroneamente, che causò un incidente diplomatico con il Perù. Spallino si occupa personalmente di ritirare il francobollo, evitando una crisi internazionale e dimostrando ancora una volta la sua capacità di affrontare situazioni complesse con pragmatismo e risolutezza.

Un altro aspetto significativo della sua carriera è l’impegno costante nella lotta contro l’abuso della forza da parte delle autorità, in particolare nel contesto della repressione del contrabbando, un reato molto diffuso all’epoca. Spallino diventa un feroce critico dell’uso indiscriminato della violenza da parte della polizia, combattendo in Parlamento per leggi che limitassero l’uso delle armi. Questa battaglia, che inizialmente gli è costata il disprezzo di alcuni dei suoi colleghi, alla fine porta alla vittoria, con l’approvazione di una legge che vieta la “licenza di uccidere” nelle operazioni di polizia. Questo è uno dei suoi più grandi successi, un esempio del suo impegno per una giustizia che non faccia ricorso alla violenza, ma che rispetti i diritti umani.

Vita personale e relazioni familiari

La vita personale di Lorenzo Spallino è segnata dal suo amore per la famiglia e dal suo impegno politico. Con Linda Fogliani, sua moglie, ha una relazione solida, che si fonda sui valori cristiani e sul rispetto reciproco. I due hanno due figli, che seguono percorsi di carriera rispettabili. Nonostante le pressioni e le difficoltà della vita politica, Lorenzo non abbandona mai il suo amore per la vita familiare e per le piccole gioie quotidiane. È un uomo che apprezza la semplicità e che trova il suo equilibrio anche nel tempo libero, quando ama dedicarsi a hobby come il gioco delle bocce e la lettura di autori come George Bernanos.

Tra le sue passioni c’è l’arte, in particolare per la pittura. Non esita a spendere una parte dei suoi guadagni per acquistare opere d’arte moderna, come quelle di Casorati, Carrà, Guttuso e altri artisti contemporanei. Questo suo interesse per l’arte è anche legato alla sua visione della cultura come strumento di elevazione sociale e morale. Tuttavia, questa passione non è sempre compresa dalla sua famiglia, che si preoccupa delle sue spese, considerando che i guadagni dei politici dell’epoca non erano tali da giustificare simili acquisti.

Eredità e impatto

Lorenzo Spallino è oggi ricordato come una figura che ha dato un contributo significativo alla vita politica, sociale e culturale dell’Italia. E’ stato un uomo che ha scelto sempre la via della giustizia e della democrazia, senza cedere alle lusinghe del potere o alla tentazione di fare compromessi su questioni morali e civili. La sua carriera e la sua vita sono state segnate da un impegno costante per i diritti dei lavoratori, la lotta contro la violenza e il fascismo, e la difesa delle libertà civili. Sebbene la sua morte prematura abbia interrotto bruscamente la sua attività, il suo esempio continua a vivere come una testimonianza di integrità e coraggio. La sua figura è ricordata come quella di un uomo di principio, che ha dedicato la sua vita alla costruzione di una società più giusta e democratica.