Traguardo storico per i Giovanissimi della Polisportiva Lascari Cefalù: soddisfazione e orgoglio per la società

Un traguardo storico nel campionato giovanissimi provinciale

Grande soddisfazione in casa Lascari-Cefalù per il brillante percorso della squadra Giovanissimi nel campionato provinciale. Alla seconda stagione del sodalizio nato dalla collaborazione tra le due realtà, la categoria Giovanissimi ha raggiunto un risultato storico, conquistando con merito l’accesso ai play-off.

Nonostante un organico giovane, arricchito dalla presenza di numerosi atleti classe 2011 e 2012, la squadra guidata con maestria da mister Cosenza ha saputo imporsi in un girone estremamente competitivo, mantenendosi a lungo in vetta alla classifica. Un finale di stagione segnato da alcune difficoltà ha visto i ragazzi concludere al secondo posto, ma senza alcun rimpianto: per molti di loro si trattava infatti della prima esperienza in un campionato ufficiale, e il risultato ottenuto rappresenta un traguardo di assoluto valore.

Tra i protagonisti di questa straordinaria avventura spicca l’attaccante Giovanni Alascia (classe 2011), capocannoniere del torneo con ben 18 reti, dimostrando grande talento e continuità. Altrettanto encomiabile la prestazione di Melissa Fatta (classe 2011), sempre presente e autrice di performance impeccabili, confermando l’elevata qualità del gruppo.

Il dirigente Giuseppe Fiduccia, che ha fortemente sostenuto il settore giovanile, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza della crescita sportiva e sociale di questi giovani atleti. La società, infatti, non celebra soltanto il successo agonistico, ma anche la coesione e l’impegno di un gruppo in cui tutti hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco.

Un plauso particolare va ai portieri, preparati con dedizione dal tecnico Ferreri R., le cui prestazioni si sono rivelate determinanti in diverse fasi della stagione.

Ora l’attenzione è tutta rivolta ai play-off, con l’obiettivo di proseguire il cammino il più avanti possibile, forti dell’entusiasmo e della determinazione che hanno caratterizzato questa splendida stagione.