Eccellenza e Sostenibilità: Il Marchio di Qualità Ambientale Arriva a Geraci Siculo

A Geraci Siculo, nel Parco delle Madonie, un nuovo traguardo all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione territoriale: la struttura turistico-ricettiva “Donna Vi” ha ottenuto il prestigioso Marchio di Qualità Ambientale (MQA) e il Marchio di Qualità Ambientale e Tipicità (MQAT). Questo doppio riconoscimento attesta l’elevato standard dei servizi offerti, la genuinità dei prodotti utilizzati e l’autenticità delle pietanze proposte, garantendo ai visitatori un’esperienza unica e rispettosa dell’ambiente.

A seguito di un’attenta istruttoria e di specifici sopralluoghi, “Donna Vi” può ora fregiarsi della targa in ceramica che certifica l’adozione di buone pratiche per la sostenibilità. Tale attestato non rappresenta solo un simbolo di eccellenza, ma si inserisce in un più ampio modello di certificazione ambientale che coinvolge sia le strutture ricettive sia quelle ristorative del territorio madonita.

L’obiettivo del Marchio di Qualità Ambientale è duplice: da un lato, promuovere un’offerta turistico-ricettiva e eno-gastronomica d’eccellenza; dall’altro, rafforzare l’impegno degli operatori locali nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale. Il rispetto dell’ambiente diventa così non solo una scelta etica, ma anche un efficace strumento di promozione territoriale.

Durante la cerimonia di consegna delle targhe, il Commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, accompagnato dal dirigente dell’Unità Operativa 3 Fruizione e Valorizzazione, Peppuccio Bonomo, ha espresso il proprio entusiasmo per questa nuova adesione: “Siamo orgogliosi di queste nuove realtà imprenditoriali madonite, che arricchiscono ulteriormente il sistema ricettivo e turistico delle Madonie, nel pieno rispetto dell’ambiente”.

Per chi fosse interessato ad aderire al Marchio di Qualità Ambientale, ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Parco delle Madonie al seguente indirizzo: https://www.parcodellemadonie.it/marchio-di-qualita-ambientale/.