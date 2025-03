Sinergie importanti per uno sviluppo sostenibile nel territorio madonita

SINERGIE NEL TERRITORIO MADONITA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Un’importante occasione di confronto e programmazione si è svolta presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie, a Palazzo Pucci Martinez, grazie all’iniziativa promossa dal Rotary Club Palermo Parco delle Madonie, presidente dott. Teodoro Vega. Il seminario ha visto la partecipazione delle più alte rappresentanze istituzionali e degli enti del territorio, un evento di rilievo considerata la rarità di una simile convergenza. L’obiettivo centrale dell’incontro è stato quello di rafforzare la sinergia tra i diversi organismi impegnati nella tutela e nello sviluppo del comprensorio madonita, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’attuazione di progetti di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle amministrazioni comunali.



Di elevato profilo gli interventi dei relatori, moderati dal Past President Rotary Fabio Torre che hanno fornito le linee guida per l’istituzione di un tavolo di lavoro volto a coordinare e sostenere queste sinergie. Il Rotary, da sempre vicino alle iniziative di crescita del territorio, ha ribadito il proprio impegno nel supportare le buone pratiche per la valorizzazione delle Madonie.

“Il seminario è una tra le tante azioni programmatiche formalizzate mediante il protocollo d’intesa tra l’Ente Parco e il Rotary Club siglato lo scorso anno”, ha dichiarato il dott. Salvatore Caltagirone, Commissario Straordinario dell’Ente Parco delle Madonie. Ed aggiunge, “Ancora una volta, il sostegno e la sollecitazione dei vertici rotariani, con in testa il Presidente Teodoro Vega, hanno dato i loro frutti. L’attenzione è stata posta sugli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare riferimento alla crisi idrica, ai dissesti idrogeologici e alla prevenzione degli incendi”.



Dopo l’apertura dei lavori, focalizzata sulla biodiversità e sulla geodiversità, a cura del Dirigente Peppuccio Bonomo e del Geologo Alessandro Torre, si sono susseguiti gli interventi incentrati sulla coesione territoriale.



Mario Cicero, Presidente del GAL ISC Madonie, nell’apprezzare l’iniziativa organizzato dal Rotary Club Parco delle Madonie, nel suo intervento ha voluto sottolineare il ruolo dei Gal a livello europeo evidenziando che possono diventare promotori di uno sviluppo economico, sociale che parte dai territori, libero da qualsiasi condizionamento di lobby che difendono gli interessi particolari”. Per Cicero, “Le comunità locali hanno l’obiettivo di mettere al centro lo sviluppo del bene pubblico”.

Uu plauso all’iniziativa anche da Luigi Iuppa, Presidente dell’Unione dei Comuni, “Con piacere ho partecipato, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni “Madonie”, al seminario rotariano “Sinergie nel territorio madonita per uno sviluppo sostenibile” portando il contributo in riferimento ai modelli di aggregazione per le politiche di sviluppo che vedono coinvolte le comunità in un processo di programmazione che riconosce la centralità del territorio nel comporre modelli di partecipazione. Un plauso va al Rotary Club Palermo Parco delle Madonie e al suo Presidente Dott. Teodoro Vega per la sensibilità mostrata nell’organizzazione del seminario e per la volontà di instaurare un rapporto permanente di collaborazione con i diversi organi sovracomunali coinvolti a beneficio della comunità madonita”.



Alessandro Ficile, Amministratore Unico di SO.SVI.MA., ha infine dichiarato: “L’incontro ci ha consentito di condividere prima e affinare dopo la visione strategica finalizzata ad incrementare la capacità attrattiva delle Madonie quale destinazione turistica, con un focus sul Geopark. Il tavolo tecnico che si è insediato dovrà individuare strumenti e modalità per concretizzare questa visione”.

Infine il Presidente del Rotary club Madonie Teodoro Vega: Non a caso un seminario, perché abbiamo voluto significare l’avviamento del tavolo tecnico promosso dal Rotary al fine di organizzare e supportare le necessarie sinergie tra gli attori del Territorio. Le attività del Rotary Club Parco delle Madonie, perseguono, l’attuazione del, progetto Distrettuale, il “Rotary al servizio del Territorio e dello Sviluppo sostenibile”.

L’obiettivo è quello di ottenere una maggiore efficacia ed efficienza nel perseguire ed attuare progetti di sviluppo sostenibile.”

A conclusione dei lavori, il Rotary Club ha accolto le istanze per l’inserimento di nuovi soci nel club, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di collaborazione per il futuro del territorio madonita.