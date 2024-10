Mostra a Cefalù della pittrice Rosa Brocato

Ci sono il mare, con il suo mondo di barche e paesaggi, e le architetture storiche nei dipinti di Rosa Brocato, in mostra all’Ottagono di Santa Caterina a Cefalù.

Originaria della città normanna e residente nel Nord Italia, Rosa Brocato esporrà le sue opere dal 16 al 28 ottobre. Un desiderio, quello dell’artista, di ritornare nella sua città natale, lasciata dopo il liceo, per “riportare a casa” il suo lavoro artistico, come restituzione d’affetto per la casa natìa.

La mostra è fruibile gratuitamente dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.



Rosa Brocato, che è nata a Cefalù e vive a Cogoleto (GE), ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive a Ferrara, Genova, San Remo, Varazze, Cogoleto, Arenzano, Savona, Albisola, Noli, Palermo, Aiax en Provence e nel 2011 alla IV edizione della biennale dell’acquerello a Tata (Ungheria).

Nel 2012, invitata, ha partecipato alla mostra collettiva di “Grenzenlos”, Marktredwitz (Germania), organizzata da Focus Europa e recentemente alla mostra collettiva Internazionale di Carpeneto (AL), nella storica dimora della “Casa dei Leoni”. E’ diplomata Maestra d’Arte ed ha iniziato la sua carriera con una mostra a Ferrara, presso la Galleria Alba. Seguono numerose collettive e personali sia in Italia che all’estero (Francia, Spagna, Ungheria e Germania).

Dicono di lei:

– … è uno scorcio di città “Torre del Brandale” che Rosa Brocato descrive in un impianto dai richiami futuristi; le case, il borgo, il porto, le navi ondeggiano in un mare rovente che l’osservatore distingue perdendo le esatte coordinate nello spazio e nel tempo. – (critico d’arte Stefano Bigazzi).

– … la prevalenza data ai toni di blu e di violetto trattati con infinite variazioni, rendono in maniera originale i soggetti che presentano elementi di primo piano più definiti, lasciando via via sfumare nell’indeterminatezza le lontananze. – (Prof. Bartolomeo Delfino)

– … la scomposizione delle immagini ricorda le visioni simultanee dei Futuristi e il colore si accende in toni corruschi e in bagliori di luce. – (Prof. Daniele Grosso Ferrando).

(DA IVG)