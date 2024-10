Una scuola cefaludese nei Paesi Bassi per una scuola green

L’I.I.S.S. “Del Duca-Bianca Amato” di Cefalù ha partecipato alla sesta Learning Teaching Training Activity (LTTA) del partenariato strategico “Green Schools for Green Europe” del programma Erasmus+, tenutasi presso il Maerlant-Lyceum a L’Aia (Paesi Bassi). Questo incontro ha visto la partecipazione di studenti e docenti provenienti da Olanda, Italia, Spagna e Turchia, un’opportunità unica per scambiare idee e buone pratiche sul tema della sostenibilità ambientale.

Sotto la guida della Dirigente scolastica prof.ssa Antonella Cancila e del coordinatore prof. Gianni Catanese, sei studenti – quattro del Liceo Scientifico di Campofelice di Roccella e due del Liceo Linguistico di Cefalù – hanno rappresentato la scuola con entusiasmo e impegno. Le attività hanno incluso la presentazione di progetti multimediali incentrati sulla sostenibilità, con focus su tematiche come il consumo di cibo salutare, il plogging e l’orienteering, oltre a una progettazione innovativa di un modellino della “città green” del futuro, realizzato con materiali di riciclo.

Il progetto, avviato a L’Aia nel febbraio 2023, promuove una forte coscienza ecologica tra gli studenti, puntando a trasformare le pratiche di vita quotidiana in abitudini sostenibili. Con la partecipazione di altre organizzazioni europee come Riga Technical University (Lettonia) e Intermezzo Ungdomsorganisasj (Norvegia), l’iniziativa si propone di diffondere la cultura della sostenibilità attraverso l’educazione e l’innovazione.

Nel corso dell’anno, il progetto prevede diverse mobilità, inclusi viaggi in Spagna e Turchia, oltre a un incontro che si terrà a Cefalù nel 2025, dove docenti e studenti dei paesi partner avranno l’opportunità di condividere esperienze e sviluppare ulteriormente la loro coscienza ecologica.

L’iniziativa “Green Schools for Green Europe” si fonda sulla convinzione che l’educazione alla sostenibilità debba diventare parte integrante della vita scolastica, per garantire un futuro più verde per le generazioni a venire. Attraverso attività all’aperto come trekking, plogging e yoga, gli studenti sono incoraggiati a adottare uno stile di vita eco-sostenibile, con ricadute positive non solo sull’ambiente, ma anche sul benessere sociale e individuale.

L’esperienza a L’Aia ha rappresentato un passo significativo verso la costruzione di una comunità scolastica consapevole e impegnata nella salvaguardia del nostro pianeta, promuovendo valori di sostenibilità che devono essere condivisi e praticati da tutti.