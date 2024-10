Giornata mondiale della pesca. Incontro di preparazione a Cefalù

Papa Francesco ha invitato tutti i pescatori italiani a un incontro speciale che si terrà a Roma il prossimo 23 novembre 2024. L’iniziativa, in occasione della Giornata Mondiale della Pesca, è stata annunciata attraverso un manifesto diffuso dalla Diocesi di Cefalù.

Il manifesto, raffigurante un gruppo di pescatori su una imbarcazione sullo sfondo di un mare turchese, è un invito esplicito a partecipare a questo momento di incontro e di riflessione. Il Pontefice, noto per la sua vicinanza ai più umili e ai lavoratori, ha voluto dedicare un’attenzione particolare a questa categoria professionale, spesso messa a dura prova dalle sfide del mare e dalle difficoltà economiche.

Prima dell’incontro a Roma, è previsto un momento di preparazione per i pescatori cefaludesi. Venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 19:00, presso la Sala Betania della Chiesa di Sant’Agata, si terrà un incontro aperto a tutti coloro che desiderano partecipare all’evento romano. Durante questo momento, sarà possibile confrontarsi, condividere esperienze e prepararsi spiritualmente all’incontro con il Papa.

L’invito del Papa è un messaggio di speranza e di vicinanza per tutti i pescatori italiani. In un momento storico in cui il settore della pesca è sottoposto a numerose pressioni, il riconoscimento del Santo Padre rappresenta un importante incoraggiamento a proseguire nel proprio lavoro con passione e dedizione.

Per i pescatori cefaludesi, questa è un’opportunità per incontrare il Papa. L’invito è rivolto a tutti, senza distinzione, e rappresenta un momento di grande unità e fraternità.

Per partecipare all’incontro di preparazione e per avere maggiori dettagli sull’evento romano, è possibile contattare don Rosario Dispenza al numero 335456704.

Papa Francesco incontrerà i pescatori italiani in una udienza privata speciale il prossimo 23 novembre alle ore 10, in occasione della Giornata mondiale della pesca. Il Pontefice – si legge in una nota dell’Apostolato del Mare pubblicato sul sito della Cei – ha risposto positivamente alla richiesta di mons. Gianrico Ruzza, vescovo promotore dell’Apostolato del Mare in Italia, e della Segreteria generale della Cei. “Con gioia l’Apostolato del Mare italiano accoglie la notizia e invita le comunità dei pescatori delle diverse marinerie, le associazioni di categoria e i sindacati che si occupano di pesca a partecipare a questo importante appuntamento. Siamo contenti di stringerci attorno a Papa Francesco per ascoltare il suo messaggio di incoraggiamento”. I pescatori che desiderano partecipare possono anche contattare l’Ufficio nazionale dell’Apostolato del Mare al seguente indirizzo email: [email protected].