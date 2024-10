Tusa, un corso di orientamento al lavoro per contrastare la disoccupazione

Si è recentemente concluso a Tusa un importante corso di formazione dedicato alla ricerca attiva del lavoro, parte integrante del progetto “UP – Unleash Potential”. L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di contrastare la disoccupazione di lungo periodo, un problema sempre più rilevante nelle comunità locali.

Il corso ha adottato approcci innovativi per fornire ai partecipanti strumenti pratici per affrontare l’ansia e l’emotività legate alla ricerca di un’occupazione. Tra le tematiche trattate, particolare attenzione è stata riservata alla redazione di un Curriculum Vitae e di una Lettera di Motivazione efficaci, oltre a strategie per affrontare con successo un colloquio di lavoro.

Coordinato dall’Associazione New Horizons di Tusa, il progetto ha visto la partecipazione di partner provenienti da Lituania e Spagna, tra cui IVAIGO e TeneLearning S.L. Questo aspetto di cooperazione transnazionale ha arricchito l’esperienza formativa, favorendo uno scambio di idee e pratiche tra i diversi Paesi coinvolti.

Il corso ha previsto sessioni formative in aula, ma anche visite di studio presso aziende e associazioni locali. Tra le realtà visitate, la Società Agricola Halaesa, impegnata nella coltivazione sostenibile di avocado e frutta esotica, e la SeRLab AMBIENTE S.r.l., ente di formazione accreditato. I partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di esplorare gli scavi archeologici di Halaesa, un patrimonio che arricchisce ulteriormente il contesto locale.

Un momento significativo è stato l’incontro con il Sindaco di Tusa, Angelo Tudisca, presso la sala consiliare. Il sindaco ha illustrato la storia del Comune e ha risposto a numerose domande sui progetti di politica ambientale e culturale portati avanti dalla sua amministrazione negli ultimi anni. Questo scambio ha permesso di affrontare tematiche cruciali come l’occupazione, le politiche del lavoro e il turismo nei tre Paesi coinvolti nel progetto.

Un aspetto importante da segnalare è il workshop previsto per febbraio 2025 a Puerto de la Cruz, Tenerife, dedicato alla promozione dello “spirito di iniziativa e imprenditorialità”. Questo evento rappresenta un’ulteriore occasione per i partecipanti di confrontarsi e sviluppare competenze imprenditoriali.

Il sindaco Tudisca ha sottolineato l’importanza di aprire le porte ai partecipanti di progetti Erasmus, evidenziando come queste esperienze arricchiscano l’intera comunità. In aggiunta ai progetti dell’associazione New Horizons, Tusa sta accogliendo anche docenti e studenti greci e spagnoli nell’ambito di un altro progetto Erasmus dedicato all’ambiente.

L’esperienza del corso di orientamento al lavoro a Tusa rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro la disoccupazione di lungo periodo. Attraverso l’educazione e il supporto pratico, il progetto “UP – Unleash Potential” offre ai partecipanti non solo strumenti per migliorare le loro possibilità occupazionali, ma anche l’opportunità di un confronto culturale e sociale che arricchisce l’intera comunità. Tusa si conferma così un centro di innovazione e crescita, pronto a cogliere le sfide del futuro.