Il Mondiale di F1 è in Messico. All’Autodromo Hermanos Rodriguez si correrà il ventesimo e quintultimo gran premio della stagione. Attenzione agli orari: oggi terze libere alle 19.30 e qualifiche alle 23, mentre l’appuntamento della domenica con il GP è alle 21.

Charles Leclerc è entrato nel paddock dell’Autodromo Hermanos Rodriguez con una tenuta insolita: il monegasco si è infatti presentato vestito da mariachi – il tipico musicista messicano –, retaggio del “team dinner” di mercoledì sera, “Sulla carta ci aspettiamo di essere competitivi e siamo in fiducia, me è meglio restare coi piedi per terra. Questa Formula 1 è talmente imprevedibile che fino a quando non avrò guidato la macchina in FP2 – in FP1 sulla sua vettura ci sarà Oliver Bearman – preferisco non sbilanciarmi. Ciò che di certo non cambierà sarà il nostro approccio: affrontiamo gara dopo gara focalizzandoci su noi stessi e curando al massimo l’esecuzione delle varie fasi, poi guardiamo la classifica e verifichiamo dove siamo”, ha raccontato Charles.

Carlos Sainz è arrivato nel paddock dell’Autodromo Hermanos Rodriguez molto motivato dopo la prestazione di squadra mostrata ad Austin: “Credo che siamo tornati ad avere una vettura che su tutte le piste che ci aspettano, ad eccezione forse di quella del Qatar, possa puntare alla vittoria anche se questo non vuol dire che vinceremo necessariamente delle gare. Come dicevo, in qualifica non siamo i più forti e su certi tracciati, come Abu Dhabi, sorpassare è molto difficile. E pensare di finire primi partendo dalla quarta posizione non è sempre possibile – ha raccontato –. Di sicuro però puntiamo ad avere un finale di campionato da protagonisti”.

Il programma del GP Messico LIVE su Sky

Sabato 26 ottobre

Ore 19.30: F1 – prove libere 3

Ore 23: F1 – Qualifiche

Domenica 27 ottobre

Ore 21: F1 gara