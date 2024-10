Battuta d’arresto per la Zannella Basket Cefalù che cade sul parquet del Panormus C.F.G. in un match che per lunghi sprazzi ha visto le due squadre battagliare punto a punto. Il primo tempo lo hanno chiuso in vantaggio i padroni di casa col punteggio di 47-39. Nella seconda frazione è partita meglio la Zannella tanto da chiudere sul -2 prima degli ultimi dieci minuti della gara (60-58) che però non è servita ad ottenere la prima vittoria in trasferta della stagione alla squadra allenata da Tosolini che ha chiuso sotto nel punteggio (77-71 finale) nonostante le ottime prestazioni di Veron (34) e Miciulla (23).

PANORMUS BASKET – ZANNELLA

CEFALÙ 77-71

Parziali: 25-22, 47-39 (22-17), 60-58

(13-19), 77-71 (17-13)

Panormus: Billitteri, Yansane ne, Aiello 17, Audino 8, G. Paternò 6, Parisi, Buttitta 2, Castiglia, Tagliareni 16, Russello ne, G.

Alioto 16, R. Alioto 12. All. Mantia

Zannella: Di Paola 2, Gallo 2, Veron 34, Battaglia 3, Maggiore, Asciutto 4, Cimino ne, Tosolini ne, Lacagnina 3, Culotta, Vacca ne, Micciulla 23. All. Tosolini

Arbitri: Nigro e Filingeri

Giacomo Lombardo

Foto: Armando Geraci.