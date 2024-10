La Scuderia Ferrari HP rimane sul gradino più alto del podio del Gp del Messico.

Ad appena sette giorni dalla doppietta di Austin, la Scuderia Ferrari HP rimane sul gradino più alto del podio dominando anche il Gran Premio di Città del Messico con un’altra straordinaria prova di squadra finalizzata alla perfezione in pista da Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Il ritmo di Carlos è stato talmente buono che la squadra è stata in grado di fermare per primo Leclerc, al giro 31, mettendolo così al sicuro dai rivali, mentre lo spagnolo ha effettuato la sua sosta per ultimo del gruppo di testa (alla tornata 32) senza mai perdere la prima posizione. Nel finale c’è stato l’unico episodio non positivo di giornata: a pochi giri dal termine, infatti, Charles è stato rallentato molto dal traffico dei doppiati e ha così perso il margine di sicurezza che aveva su Norris. L’inglese si è attaccato alla SF-24 del monegasco e al giro 62 lo ha scavalcato per la seconda posizione approfittando di una perdita di aderenza della vettura numero 16 all’ultima curva. Sfumato il secondo posto, Charles e la squadra non si sono persi d’animo e, considerato l’ampio margine di vantaggio sulla Mercedes di Lewis Hamilton, si sono fermati per montare gomme Soft e andare a caccia del punto per il giro più veloce. Il monegasco ha centrato l’obiettivo in 1’18”336 portando a 41 i punti conquistati dal team nel weekend.

Ora in Brasile.

Carlos Sainz #55

Sono incredibilmente felice: inseguivo la seconda vittoria stagionale da dopo l’Australia e averla conquistata qui in Messico la rende ancora più speciale, perché per me è come una seconda gara di casa grazie allo straordinario supporto che i tifosi locali sempre mi riservano. Anche la mia famiglia è qui e quindi davvero non potevo chiedere di più!Sapevo che avremmo potuto perdere la posizione al via ma l’abbiamo riconquistata rapidamente in curva 1 e quella è stata la chiave della gara. Da lì in poi si è trattato solo di gestire le gomme e il passo, insomma è stata una “smooth operation” (una buona esecuzione, ndr) fino alla bandiera a scacchi.Questa seconda vittoria di fila rende pieno merito al grande lavoro svolto dalla squadra negli ultimi mesi: nella classifica Costruttori ci siamo avvicinati alla vetta e combatteremo compatti fino alla fine. Ancora una volta grazie, congratulazioni a tutti e ci vediamo in Brasile!

Charles Leclerc #16

La mia gara non è stata facile e la terza posizione è stato il massimo che abbiamo potuto portare a casa dopo un weekend che fin dall’inizio mi ha visto rincorrere. Dopo il pit stop il focus è stato unicamente sulla gestione gomme, che qui è tutt’altro che facile, e in definitiva direi che abbiamo massimizzato il nostro potenziale. Carlos è stato autore di una grande gara e abbiamo di nuovo portato a casa un gran numero di punti utili per la classifica.La squadra sta davvero lavorando bene e possiamo dire con una discreta certezza di essere tornati al livello che vogliamo, e questo è fantastico. La lotta per il titolo Costruttori è ancora aperta e nelle ultime settimane ci siamo avvicinati molto alla vetta: ora non resta che concentrarci sull’ultima tappa di questa tripletta americana, in Brasile, dove vogliamo spingere al massimo per continuare questo momento così positivo.

Fred Vasseur – Team Principal Scuderia Ferrari HP

Questa seconda vittoria consecutiva ci rende davvero felici: il weekend di Carlos è stato perfetto, ha dettato il passo fin dal primo giro in FP1 e in gara ha guidato in maniera molto intelligente, anche quando ha perso il comando della corsa nel giro di apertura.