Le Madonie brillano: Funghi Fest e Festa dei Sapori attirano migliaia di visitatori.

Le Madonie si confermano una destinazione turistica di punta. Il successo del Funghi Fest a Castelbuono e della Festa dei Sapori a Petralia Sottana ne è la prova. Scopri come il Parco delle Madonie sta valorizzando il territorio e promuovendo uno sviluppo sostenibile.

Le Madonie, cuore pulsante della Sicilia, hanno vissuto un weekend ricco di eventi e sapori. Il Funghi Fest di Castelbuono e la Festa dei Sapori di Petralia Sottana hanno attirato migliaia di visitatori, confermando l’attrattiva di questo territorio unico.

L’iniziativa di organizzare contemporaneamente due grandi eventi ha dimostrato come la collaborazione e la sinergia possano amplificare il fascino delle Madonie. Castelbuono ha ospitato il Premio Internazionale della Cultura e del Gusto, assegnato a figure di spicco come Rosario Schicchi e Beatrice La Porta, che si sono distinte per il loro impegno nella valorizzazione della biodiversità e nella ricerca scientifica.

A Petralia Sottana, invece, la Festa dei Sapori ha celebrato le eccellenze agroalimentari locali, con un occhio di riguardo alle nuove realtà imprenditoriali che stanno investendo nel territorio.

Il Commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, ha sottolineato l’importanza di valorizzare le tradizioni locali per promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. “Le Madonie sono un territorio vivo e in costante fermento”, ha affermato Caltagirone. “I recenti successi confermano il potenziale di questo territorio, che può diventare un modello di sviluppo per tutta la Sicilia”.

Le Madonie si stanno affermando come una delle destinazioni turistiche più ambite in Italia. Confcommercio nazionale ha stimato un valore potenziale di due miliardi di euro per questo territorio, posizionandolo al pari di celebri località come le Valli del Chianti e le Cinque Terre.