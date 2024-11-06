Raffaele Palazzo è il nuovo allenatore della Polisportiva Lascari Cefalù.
Il nuovo mister, c𝗅𝖺𝗌𝗌𝖾 𝟣𝟫𝟪𝟩, 𝖽𝖺 𝖼𝖺𝗅𝖼𝗂𝖺𝗍𝗈𝗋𝖾 𝗏𝖺𝗇𝗍𝖺 𝗈𝗅𝗍𝗋𝖾 𝟧𝟢𝟢 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖾𝗇𝗓𝖾 𝗍𝗋𝖺 𝗂 𝖣𝗂𝗅𝖾𝗍𝗍𝖺𝗇𝗍𝗂. 𝖢𝗈𝗇 𝗅𝖺 𝗆𝖺𝗀𝗅𝗂𝖺 𝖽𝖾𝗅𝗅’𝖠𝗌𝗉𝗋𝖺, 𝗇𝖾𝗅𝗅𝖾 𝗎𝗅𝗍𝗂𝗆𝖾 𝗍𝗋𝖾 𝗌𝗍𝖺𝗀𝗂𝗈𝗇𝗂 𝗁𝖺 𝖼𝗈𝗇𝗊𝗎𝗂𝗌𝗍𝖺𝗍𝗈 𝗎𝗇 𝖽𝗈𝗉𝗉𝗂𝗈 𝗌𝖺𝗅𝗍𝗈 𝖽𝖺𝗅𝗅𝖺 𝖯𝗋𝗂𝗆𝖺 𝖢𝖺𝗍𝖾𝗀𝗈𝗋𝗂𝖺 𝖺𝗅𝗅’𝖤𝖼𝖼𝖾𝗅𝗅𝖾𝗇𝗓𝖺.
Si segnalano inoltre i campionati disputati con lo 𝗌𝗍𝗈𝗋𝗂𝖼𝗈 𝖬𝖺𝗓𝖺𝗋𝖺, 𝗂𝗇𝖽𝗈𝗌𝗌𝖺𝗇𝖽𝗈 𝖺 𝗉𝗂𝗎̀ 𝗋𝗂𝗉𝗋𝖾𝗌𝖾 𝗅𝖺 𝖿𝖺𝗌𝖼𝗂𝖺 𝖽𝗂 𝖼𝖺𝗉𝗂𝗍𝖺𝗇𝗈 𝖾 𝖽𝗂𝗌𝗉𝗎𝗍𝖺𝗇𝖽𝗈 𝖻𝖾𝗇 𝖽𝗎𝖾 𝖼𝖺𝗆𝗉𝗂𝗈𝗇𝖺𝗍𝗂 𝖽𝗂 𝖲𝖾𝗋𝗂𝖾 𝖣. A questi si sommano 𝖺𝗅𝗍𝗋𝗂 𝖽𝗎𝖾 𝖽𝗂𝗌𝗉𝗎𝗍𝖺𝗍𝗂 𝗂𝗇 𝗉𝗂𝖺𝗓𝗓𝖾 𝗀𝗅𝗈𝗋𝗂𝗈𝗌𝖾 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖱𝗂𝖻𝖾𝗋𝖺 (𝗌𝗊𝗎𝖺𝖽𝗋𝖺 𝗂𝗇 𝖼𝗎𝗂 𝗁𝖺 𝖺𝗇𝖼𝗁𝖾 𝗏𝗂𝗇𝗍𝗈 𝗎𝗇 𝖼𝖺𝗆𝗉𝗂𝗈𝗇𝖺𝗍𝗈 𝖽𝗂 𝖤𝖼𝖼𝖾𝗅𝗅𝖾𝗇𝗓𝖺 𝖽𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗍𝖺𝗀𝗈𝗇𝗂𝗌𝗍𝖺); 𝖵𝗂𝗅𝗅𝖺𝖻𝖺𝗍𝖾, 𝖠𝗍𝗅𝖾𝗍𝗂𝖼𝗈 𝖢𝗈𝗋𝗅𝖾𝗈𝗇𝖾, 𝖢𝖺𝗌𝗍𝖾𝗅𝖻𝗎𝗈𝗇𝗈, 𝖦𝖾𝗋𝖺𝖼𝗂 𝖾 𝖲𝗉𝗈𝗋𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖵𝖺𝗅𝗅𝗈𝗇𝖾 𝗅𝖾 𝖺𝗅𝗍𝗋𝖾 𝗌𝗊𝗎𝖺𝖽𝗋𝖾 𝗂𝗇 𝖼𝗎𝗂 𝗁𝖺 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗍𝖺𝗍𝗈.
𝖣𝖺 𝖺𝗅𝗅𝖾𝗇𝖺𝗍𝗈𝗋𝖾, Palazzo 𝗁𝖺 𝗀𝗎𝗂𝖽𝖺𝗍𝗈 𝗅𝖺 𝗉𝖺𝗇𝖼𝗁𝗂𝗇𝖺 𝖽𝖾𝗅𝗅’𝖠𝗌𝗉𝗋𝖺 𝗇𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅𝖾 𝖽𝖾𝗅𝗅’𝗎𝗅𝗍𝗂𝗆𝗈 𝖼𝖺𝗆𝗉𝗂𝗈𝗇𝖺𝗍𝗈 𝖽𝗂 𝖤𝖼𝖼𝖾𝗅𝗅𝖾𝗇𝗓𝖺, 𝗂𝗇 𝖼𝗎𝗂 𝗅𝖺 𝗌𝗊𝗎𝖺𝖽𝗋𝖺 𝖻𝖺𝗀𝗁𝖾𝗋𝖾𝗌𝖾 𝗁𝖺 𝖽𝗂𝗆𝗈𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝗈 – 𝗇𝗈𝗇𝗈𝗌𝗍𝖺𝗇𝗍𝖾 𝗅𝖺 𝗋𝖾𝗍𝗋𝗈𝖼𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖾 𝗋𝗂𝗆𝖾𝖽𝗂𝖺𝗍𝖺 – 𝗎𝗇𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗈𝗌𝗍𝖺 𝖽𝗂 𝖼𝖺𝗅𝖼𝗂𝗈 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗋𝗇𝖺, 𝖽𝗂 𝗌𝗍𝖺𝗆𝗉𝗈 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝗏𝖺 𝖾𝖽 𝖾𝗊𝗎𝗂𝗅𝗂𝖻𝗋𝖺𝗍𝖺.
A lui vanno i migliori auguri da parte della Dirigenza e dello staff tecnico della Polisportiva Lascari Cefalù.
Buon lavoro Mister
Raffaele Palazzo è il nuovo allenatore della Polisportiva Lascari Cefalù
Raffaele Palazzo è il nuovo allenatore della Polisportiva Lascari Cefalù.