Serie C Femminile Sicilia: il punto sulla giornata

Terza giornata da incorniciare per alcune squadre del Girone A di Serie C Femminile Sicilia.

La Libertas Trapani ha letteralmente travolto la Mistral Palermo con un netto 5-0. Protagonista indiscussa Andrea Rondello, autrice di una tripletta. A completare il punteggio ci hanno pensato Debora Giunta e Francesca Laudicina, confermando l’ottimo momento della squadra di Andrea Di Malta.

Castellammare Calcio esulta per la prima vittoria stagionale, superando con un perentorio 8-1 la Virtus Femminile Marsala in trasferta. A brillare sono state Lucrezia Genovese, autrice di una tripletta, Adriana Butera e Giorgia Milazzo, entrambe a segno con una doppetta. A completare il tabellino la rete della veterana Alice Galante. Unica marcatrice per le lilibetane Katia Mucaria.

Stefanese Calcio continua la sua marcia trionfale con un netto 5-1 ai danni del Bagheria Calcio. A guidare le orange stefanesi il capitano Sabrina Famularo, affiancata da Irene Bertola, Clarissa Cucuzza, Angela Ferrigno e Chiara Pruiti. Per il Bagheria a segno Arusa.

Rinviata la gara tra Athletic Club Palermo e Nike A. Rossa Campofelice a causa della tragica scomparsa di un bambino di 8 anni di Campofelice di Roccella. Un lutto che ha profondamente scosso la comunità e che ha portato alla sospensione della partita.

Il Girone A si conferma sempre più equilibrato e combattuto, con diverse squadre che ambiscono a conquistare un posto ai vertici della classifica. La prossima giornata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

