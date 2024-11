Calcio Eccellenza Sicilia: la Polisportiva Lascari Cefalù battuta dalla Supergiovane Castelbuono con un netto 2 – 0.

Il campionato di Eccellenza Sicilia continua a regalare emozioni e sorprese. La giornata appena conclusa ha visto prevalere l’equilibrio, con pareggi e risultati tutt’altro che scontati.

Il match tra Parmonval e Partinicaudace si è concluso a reti inviolate, con entrambe le squadre che non sono riuscite a trovare la via del gol. Un risultato che lascia tutto in sospeso e che mantiene alta la tensione in vista dei prossimi incontri.

L’Accademia Trapani è stata sconfitta in casa dal Casteldaccia con il punteggio di 2-1. Un successo inaspettato per gli ospiti che dimostrano di essere in grande forma.

L’Athletic Club Palermo continua la sua marcia trionfale, superando il Castellammare Calcio 94 con un netto 3-0. I palermitani confermano il loro primato in classifica.

Un altro pareggio a reti inviolate è arrivato dal match tra Città Di San Vito Lo Capo e Marsala 1912. Entrambe le squadre hanno lottato con grinta, ma non sono riuscite a sbloccare il risultato.

La Folgore Calcio Castelvetrano ha pareggiato 1-1 contro il Città Di Gela. Un punto a testa che non accontenta pienamente nessuna delle due squadre.

L’Oratorio S. Ciro E Giorgio ha ottenuto una importante vittoria battendo l’Unitas Sciacca Calcio con il punteggio di 2-0.

Il San Giorgio Piana ha superato di misura il Don Carlo Misilmeri con il risultato di 2-1.

La Supergiovane Castelbuono ha dominato il match contro il Lascari Cefalù, imponendosi con un netto 2-0.

Il campionato di Eccellenza Sicilia si conferma sempre più equilibrato e imprevedibile. Nessuna squadra sembra al momento in grado di dominare incontrastato e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Sarà interessante seguire gli sviluppi delle prossime giornate per capire quali saranno le squadre che riusciranno a emergere.

Classifica

Athletic Club Palermo 21

Don Carlo Misilmeri 18

Città Di Gela 17

San Giorgio Piana 16

Sciacca Calcio 16

Partinicaudace 12

Castellammare Calcio 94

Città Di San Vito Lo Capo 11

Parmonval 11

Supergiovane Castelbuono 11

Casteldaccia 10

Marsala 1912 9

Oratorio S. Ciro E Giorgio 9

Folgore Calcio Castelvetrano 8

Accademia Trapani 7

Polisportiva Lascari Cefalù 5