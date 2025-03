La Polisportiva Lascari Cefalù torna alla vittoria

Vittoria per la Polisportiva Lascari Cefalù che supera 3 – 1 l’Oratorio S. Ciro e Giorgio. Una partita dominata dall’inizio alla fine si conclude con una meritata vittoria. I ragazzi di mister Boncore offrono forse la loro miglior prestazione in questo Campionato.

Nonostante il netto predominio, al 31’ del primo tempo gli ospiti trovano il vantaggio sfruttando uno dei rarissimi errori a centrocampo della nostra squadra. Il gol arriva in contropiede, in un primo tempo controllato ma con poche occasioni concrete.

Nella ripresa, però, sale in cattedra Lampo: con due splendidi colpi di testa al 6’ e al 30’, ribalta il risultato e corona una prestazione straordinaria. Gli avversari, ormai in difficoltà. A chiudere definitivamente i giochi ci pensa Justice al 45’, finalizzando un contropiede perfetto.

Così le altre partite

Castellammare Calcio 94 1-1 Folgore Calcio Castelvetrano

Il Castellammare rimane a metà classifica, mentre la Folgore, penalizzata di 3 punti, si accontenta di un punto che tiene ancora aperta la lotta per la salvezza.

Parmonval 1-1 Accademia Trapani

Un punto che lascia invariata la posizione di entrambe. L’Accademia Trapani si conferma nella parte medio-alta, mentre la Parmonval continua la sua stagione tra alti e bassi.

Don Carlo Lauri Misilmeri 2-2 Supergiovane Castelbuono

Gara combattuta che rispecchia la classifica. Il Misilmeri mantiene la sua posizione nella parte centrale, mentre la Supergiovane, pur lottando, rimane in zona playout.

Casteldaccia 1-2 Città Di San Vito Lo Capo

Vittoria fondamentale per il Città di San Vito Lo Capo, che si allontana leggermente dalla zona pericolosa. Il Casteldaccia invece resta in difficoltà, con una classifica sempre più preoccupante.

Città Di Gela 2-2 Unitas Sciacca Calcio

Scontro tra due squadre di alta classifica che si dividono la posta. Il Città di Gela rallenta la sua corsa al primo posto, mentre l’Unitas Sciacca mantiene il terzo posto consolidando la zona playoff.

Partinicaudace 1-2 Marsala 1912

Successo prezioso per il Marsala, che guadagna tre punti importanti per allontanarsi dalla zona calda. Il Partinicaudace rimane invece nei bassifondi della classifica, con una situazione sempre più complicata.

San Giorgio Piana 0-2 Athletic Club Palermo

L’Athletic Club Palermo conferma la sua leadership con un’altra vittoria netta. Il San Giorgio Piana subisce una sconfitta che lo tiene lontano dalla zona playoff, ma senza particolari pericoli in classifica.

Nel complesso, questa giornata ha confermato la forza dell’Athletic Club Palermo, mentre in coda il Lascari-Cefalù prova a riaccendere le speranze. La corsa al secondo posto resta aperta con il Città di Gela che rallenta leggermente.

Classifica