Sconfitta per la Kepha Volley di Cefalù sul campo della ComFer

Vittoria importante per la ComFEr Palermo che , superando la Kepha Volley si rimette in corsa per la salvezza. La Kepha mantiene il settimo posto assieme alla Cegap. Così le altre partite

APD CEGAP – VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3-0 (25-11, 25-9, 25-18)

Vittoria netta di APD CEGAP, che si impone senza difficoltà sulla penultima in classifica. Prestazione dominante, specialmente nei primi due set, in cui la differenza di qualità tra le squadre è stata evidente.

COM.FER. PALERMO – JINGLE KEPHA 2.0 3-1 (25-20, 25-20, 20-25, 25-23)

COM.FER. PALERMO ottiene una vittoria importante per risollevarsi dalle ultime posizioni. JINGLE KEPHA 2.0 lotta fino all’ultimo, ma cede in un finale combattuto. Vittoria di carattere per le padrone di casa.

ASD VOLLEY SPORT ALCAMO – ASD PRIMULA 3-0 (27-25, 25-14, 25-20)

Successo netto per VOLLEY SPORT ALCAMO, che ottiene punti preziosi in chiave salvezza. ASD PRIMULA fatica dopo un primo set molto combattuto, lasciando strada alle avversarie nei successivi.

G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. – MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA 0-3 (14-25, 20-25, 14-25)

La capolista non delude le aspettative e domina G. S. PALLAVOLO 2000, ultima in classifica. Prestazione solida per Mediterranea Serramenti Aragona, che conferma il primo posto senza difficoltà.

MEDTRADE VOLLEY PALERMO – PALERMO MONDELLO VOLLEY 3-0 (25-16, 25-16, 25-10)

Grande prova di MEDTRADE VOLLEY PALERMO, che sorprende con un successo schiacciante contro una squadra più in alto in classifica. Palermo Mondello Volley non trova mai il ritmo giusto e subisce una sconfitta pesante.

POMARALVA – US. VOLLEY BAGHERIA 3-0 (25-16, 25-18, 25-15)

Vittoria netta per la seconda in classifica, che continua a inseguire il primato. US. VOLLEY BAGHERIA non riesce a contrastare l’intensità di POMARALVA, che chiude il match con autorità.

Classifica