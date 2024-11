La Zannella Basket battuta nel derby dal Basket Cefalù 1972 col punteggio di 88 – 84. Pubblico come non lo si vedeva da anni per il Basket cefaludese. PalaTricoli in festa per il derby cittadino. Gara valida

per il Campionato di DIVISIONE REGIONALE 1.

Partita bellissima che probabilmente si decide nel primo periodo. I tre tiri da tre di Iannello e i canestri dei fratelli Pirrone risulteranno preziosissimi per a squadra allenata da Pischedda. Sul 15 – 21 si va la secondo periodo. La partita assume i toni da vero derby. E si va la riposo col punteggio sul 35 – 42. Per la Zannella Basket in evidenza Veron e Micciulla. Il terzo periodo conferma il grande equilibrio in campo. La Zannella si aggiudica il terzo periodo per 22 – 21. Il quarto periodo è vinto ancora dalla Zannella col punteggio di 27 – 25. Ma si gioca tutto nel finale. La Zannella si porta ad un solo punto dagli avversari. Decidono 4 tiri liberi realizzati da A. Pirrone e Iannello. 84 – 88 il punteggio finale. Non basta alla Zannella un super Veron.

Parziali

15 – 21, 20 – 21, 22 – 21, 27 – 25

Gara affidata agli esperti Arbitri: GUZZARDI e M., GRILLO, F.

Così in campo

ASD Zannella Basket: DI PAOLA, GALLO 18, TORCIVIA, VERON 33, CANGELOSI, BATTAGLIA 3, MAGGIORE, ASCIUTTO 2, CIMINO, TOSOLINI, CULOTTA, MICCIULLA 24,

Allenatore: GALLO, F.



Basket Cefalù 1972 A.S.D.: FERRAROTTO 11, PIRRONE A. 33, PIRRONE V. 17, GIAMBALVO, V., CARDINALE 10., ANDRE’, LOMBARDO, CASTIGLIA, DEMBELE, DE BLASI, MUSUMECI, IANNELLO 17.

Allenatore: PISCHEDDA, D.

Assistente: VECCHI, P.



Presente il Sindaco Daniele Tumminello. Sua la foto.