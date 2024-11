Colletta Alimentare: l’Italia solidale raccoglie 480 tonnellate di cibo in Sicilia

La 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha registrato una partecipazione straordinaria in tutta Italia, trasformando oltre 12.000 supermercati in luoghi di condivisione e speranza. Con il contributo di 11.890 volontari in Sicilia e oltre 1043 punti di raccolta sull’isola, sono state donate 7.900 tonnellate di cibo a livello nazionale, di cui 480 tonnellate raccolte solo in Sicilia. Un risultato che sottolinea la forza della solidarietà e del senso di comunità che caratterizzano questa iniziativa.

Il sostegno delle istituzioni e la partecipazione di tutti

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto sostenere l’iniziativa, concedendo l’Alto Patronato e contribuendo con una donazione personale di beni alimentari. Questo gesto simbolico ha ribadito la vicinanza delle istituzioni a chi vive situazioni di difficoltà, rafforzando il valore di questa giornata come una vera “festa del dono”.

La Colletta Alimentare ha visto la partecipazione attiva di giovani, studenti e persino detenuti di 40 Istituti Penitenziari, dimostrando che la solidarietà non conosce barriere. Ogni contributo, piccolo o grande, ha fatto la differenza, evidenziando come nessuno sia troppo povero per donare o troppo ricco per ricevere.

I numeri della solidarietà in Sicilia

In Sicilia, la raccolta ha raggiunto 479.451 kg di prodotti, segnando un aumento del 4% rispetto al 2023. Tra le province spiccano Ragusa e Trapani con un incremento rispettivamente del 15%, mentre Catania ha registrato un +10%. Palermo e Agrigento, invece, hanno visto una leggera flessione rispetto all’anno precedente. Questi risultati sono il frutto del lavoro instancabile dei volontari e della generosità dei cittadini, che hanno risposto con entusiasmo all’appello.

Un aiuto concreto per chi è in difficoltà

I prodotti raccolti saranno distribuiti nelle prossime settimane alle 7.632 organizzazioni partner territoriali, tra cui mense per i poveri, case-famiglia e centri d’ascolto, raggiungendo 1,8 milioni di persone in difficoltà. La Colletta Alimentare si inserisce inoltre nella Giornata Mondiale dei Poveri, seguendo il messaggio di Papa Francesco sull’importanza di condividere e riconoscere nei più fragili un’opportunità per costruire una comunità più solidale.

La solidarietà continua online

Per chi non ha potuto partecipare fisicamente, la Colletta Alimentare prosegue online fino al 10 dicembre attraverso piattaforme dedicate. È possibile donare beni alimentari consultando il sito ufficiale colletta.bancoalimentare.it.

Un ringraziamento a chi rende possibile questa giornata

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione di numerose organizzazioni, tra cui la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli, Cdo Opere Sociali, e le forze armate italiane. Un grande ringraziamento va anche ai volontari e ai donatori, che con il loro impegno hanno trasformato questa giornata in un simbolo di speranza e unità. La Colletta Alimentare si conferma come uno dei più grandi gesti di solidarietà in Italia, un appuntamento che ogni anno rinnova la fiducia nel potere della condivisione.