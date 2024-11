Bagheria celebra lo sfincione: tre giorni di gusto, musica e spettacolo

Bagheria si prepara a vivere tre giorni dedicati a uno dei simboli della tradizione culinaria siciliana: lo sfincione. Dal 22 al 24 novembre, il cuore della città sarà animato dalla settima edizione della festa dello sfincione, un evento che celebra il celebre street food siciliano tra degustazioni, spettacoli e show cooking. Organizzata dall’Associazione La Piana d’Oro con il contributo dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Siciliana, la manifestazione si terrà lungo il corso Umberto I, trasformato per l’occasione in un percorso gastronomico tra sapori e tradizioni.

Degustazioni e varianti dello sfincione

Al centro dell’evento c’è lui, il re dello street food siciliano: lo sfincione. Protagonista delle degustazioni sarà lo sfincione bianco, prodotto specifico di Bagheria, affiancato dalla versione rossa, tipica di altre zone dell’isola. I panificatori siciliani, provenienti da ogni angolo dell’isola, presenteranno le loro interpretazioni uniche di questa specialità, offrendo ai visitatori un viaggio tra sapori che raccontano le peculiarità di ogni territorio.

Show cooking, musica e spettacoli

Oltre alle degustazioni, la festa dello sfincione offrirà un ricco programma di intrattenimento e spettacoli. Tra gli appuntamenti musicali più attesi ci sono i concerti dei Cugini di Campagna (venerdì 22) e degli Sugarfree (domenica 24), che si esibiranno sul palco di piazza Madrice. Sabato sera sarà invece dedicato al divertimento con lo show dei 40 che ballano i 90, un appuntamento danzante che promette di coinvolgere il pubblico fino a tarda notte.

La conduzione degli eventi sarà affidata a Sasà Salvaggio, affiancato da Marianna Bonanno e Nadia La Malfa, che guideranno il pubblico attraverso momenti di sfide culinarie e show cooking nello spazio Sfincione Taste, situato di fronte alla celebre Villa Palagonia.

Guest star della cucina e cooking show

Il palcoscenico dello Sfincione Taste ospiterà alcune delle stelle della cucina siciliana e nazionale, come Giusina in Cucina, Andy Luotto, Luciano Di Marco, Salvo Terruso (Il pastaio matto) e Tony Lo Coco, chef stellato del ristorante I Pupi di Bagheria. Attraverso i loro cooking show, questi grandi nomi della gastronomia regaleranno al pubblico momenti di spettacolo e apprendimento culinario, svelando i segreti delle loro ricette.

Una festa che unisce tradizione e innovazione

La festa dello sfincione è molto più di un evento gastronomico: è un’occasione per celebrare la cultura, la tradizione e la convivialità che da sempre caratterizzano Bagheria e la Sicilia. In un’atmosfera di festa, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza che unisce sapori autentici, spettacoli di qualità e la bellezza di una città ricca di storia e fascino.

Bagheria vi aspetta dal 22 al 24 novembre per un appuntamento imperdibile, dove la passione per il cibo e la voglia di stare insieme si incontrano in un evento che celebra il meglio della Sicilia.