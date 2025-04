Ritengo che io… Giuseppe Valenti si racconta a Cefalù

Ritengo che io… – Giuseppe Valenti si racconta

Cosa significa fare i conti con una malattia psichiatrica che scuote e devasta il proprio mondo?

È questo il tema profondo e toccante che verrà affrontato venerdì 4 aprile 2025, alle ore 17:30, presso lo Spazio Cultura del Comune di Cefalù, in occasione della presentazione del libro “Ritengo che io… Giuseppe Valenti allo specchio”, scritto dallo stesso Giuseppe Valenti e pubblicato da Edizioni Albatros.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Cefalù, Prof. Daniele Tumminello. A condurre l’evento sarà la Dott.ssa Laura Modaro, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cefalù, che guiderà il pubblico attraverso una riflessione su un tema tanto delicato quanto urgente.

Ad arricchire il dibattito, interverrà il Prof. Peppino Re, curatore del volume, mentre il dialogo con l’autore sarà condotto dalla Dott.ssa Elsa Ingrao, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Collesano, e dalla Prof.ssa Cetty Arrigo, componente del Consiglio di Biblioteca Comunale.

A chiudere l’incontro saranno le parole della Dott.ssa Anna Flora Amato, psichiatra, e del Prof. Antonio Franco, Assessore alla Cultura del Comune di Cefalù.

Un’opportunità rara e preziosa per entrare in contatto con un’esperienza vissuta e raccontata con coraggio, un viaggio nelle pieghe più intime della mente umana, dove la fragilità si fa voce e racconto.

Vi aspettiamo.



Cosa significa fare i conti con una malattia psichiatrica che scuote e devasta il proprio mondo? In queste pagine sono raccolte alcune interviste a cui Giuseppe si sottopone e dalle quali emerge tutto il peso della crisi, ma anche e soprattutto la forza dinamica e personale con cui l’autore si confronta e con cui riesce a ritrovare se stesso. Le interviste, curate dal suo amico prof. Peppino Re, gli consentono di tirar fuori un mondo di personaggi che si incontrano e tanti sguardi e tante confluenze che arricchiscono e tormentano la vita di un uomo che sa anche perdersi ma che sa poi ritrovarsi, grazie a se stesso, ma anche grazie a un mondo che presenta infinite alternative.

Giuseppe Valenti nasce a Collesano nel 1966, secondo di due figli, in una famiglia che viveva in campagna e si dedicava all’agricoltura e alla pastorizia. … Nell’anno 1996 Giuseppe viene ricoverato al reparto dell’ospedale san Raffaele di Cefalù come “bipolare” e comincia un percorso di cura che dura quasi trent’anni e che racconta in queste pagine. La via verso la guarigione porta a risultati graduali ma stupefacenti e, tuttora, prosegue con risultati che lo hanno riportato al “piacere di vivere”…

Questo vissuto Giuseppe lo sente così ricco che vuole raccontarlo ai tanti che ci provano, ai tanti che, tristemente, ci hanno rinunciato e all’opinione pubblica che, spesso, vive e si nasconde nei suoi stereotipi.