La Kepha Volley di Cefalù attende in casa l’Alcamo

Una giornata importante che potrebbe dare una svolta al campionato di Serie D Femminile di Volley. Per la zona Play Off e per la Zona retrocessione partite importanti per la classifica. E big Match potrebbe essere proprio la sfida tra VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO – COM.FER. PALERMO (06/04/25 – 18:00). Sfida tra due squadre in fondo alla classifica, entrambe con 10 punti e in lotta per evitare l’ultima posizione. Il fattore campo potrebbe favorire il Volley Land & Dolce Carollo, ma ci si aspetta un match equilibrato e combattuto.

JINGLE KEPHA 2.0 – ASD VOLLEY SPORT ALCAMO (06/04/25 – 17:30, Palazzetto di via Aldo Moro)

Jingle Kepha 2.0, con 23 punti, cercherà di consolidare la sua posizione di metà classifica contro l’ASD Volley Sport Alcamo, che è in difficoltà con 18 punti. Un’occasione importante per le padrone di casa di staccare ulteriormente le avversarie.

Arbitro sarà Antonio Cappa Mirici

Riposa la Cegap Palermo.

Le altre partite

PALERMO MONDELLO VOLLEY – G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. (06/04/25 – 16:30)

Palermo Mondello Volley, quarta forza del campionato con 33 punti, parte nettamente favorita contro la G. S. Pallavolo 2000, penultima con soli 10 punti. Un match sulla carta a senso unico, ma occhio alle sorprese.

MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA – MEDTRADE VOLLEY PALERMO (06/04/25 – 17:00)

La capolista Mediterranea Serramenti Aragona, dominatrice del torneo con 50 punti, affronta il Medtrade Volley Palermo, che lotta nelle retrovie con 18 punti. Il pronostico pende tutto dalla parte delle padrone di casa, che vogliono chiudere al meglio la stagione.

ASD PRIMULA – POMARALVA (06/04/25 – 18:30)

Sfida interessante tra l’ASD Primula, che ha dimostrato solidità con 28 punti, e la Pomaralva, seconda con 46 punti e ancora in corsa per il primato. Sarà un banco di prova per entrambe le squadre, con le ospiti favorite ma chiamate a non sottovalutare le avversarie.

US. VOLLEY BAGHERIA – A.C.D.S. CAPACENSE (06/04/25 – 16:30)

Partita di alta classifica: l’US Volley Bagheria, quinta con 31 punti, sfida l’A.C.D.S. Capacense, terza con 43 punti. Le ospiti sono leggermente favorite, ma Bagheria ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big.