Pubblicato il rapporto 2023/24 della Caritas della Diocesi di Cefalù

Pubblicato il rapporto 2023/24 della Caritas diocesana. QUI IL RAPPORTO DETTAGLIATO

Seguendo quanto scrive Papa Francesco nel suo messaggio per la 8° Giornata Mondiale dei Poveri: “Ai poveri che abitano le nostre città e fanno parte delle nostre comunità dico: non perdete questa certezza! Dio è attento a ognuno di voi e vi è vicino. Non vi dimentica né potrebbe mai farlo. Tutti facciamo esperienza di una preghiera che sembra rimanere senza risposta. A volte chiediamo di essere liberati da una miseria che ci fa soffrire e ci umilia e Dio sembra non ascoltare la nostra invocazione. Ma il silenzio di Dio non è distrazione dalle nostre sofferenze; piuttosto, custodisce una parola che chiede di essere accolta con fiducia, abbandonandoci in Lui e alla sua volontà.

È ancora il Siracide che lo attesta: “Il giudizio di Dio sarà a favore del povero” (cfr 21,5). Dalla povertà, dunque, può sgorgare il canto della più genuina speranza. Ricordiamoci che «quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. […] Questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 2)”.

L’anno pastorale 2023/2024, purtroppo, reca ancora in sé le ferite sociali postume del Covid-19 e dall’”effetto guerra” Russia e Ucraina. Questa analisi sociale mette in luce le diverse forme di povertà: scolastica, educativa, sanitaria, economica, abitativa, ereditaria, sociale etc., purtroppo sperimentate quotidianamente nel nostro percorso di accompagnamento e supporto ai più fragili.

Nonostante la difficoltà sociale sopra descritta, il Servizio Ausiliario di Caritas diocesana si impegna ad essere strumento vivo di animazione pastorale e civile per la comunità diocesana. Per tale ragione si ritiene necessario che l’azione pastorale promossa sia supportata da un impegno costante che coinvolga tutta la comunità ecclesiale.

Interventi in pillole

476.277,46 euro

DISTRIBUZIONE AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE 104.000 euro

DISTRIBUZIONE AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE 20.000 euro

OPERE CARITATIVE DIOCESANE 292.277,46 euro

OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI 20.000 euro

OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI 40.000 euro

La Diocesi ha destinato le seguenti somme:

69.000,00 euro donati alle Parrocchie in favore di famiglie in difficoltà economica per il pagamento di utenze domestiche, canoni di affitto e spese mediche

84.277,46 euro quali interventi di carità straordinaria:

46.777,46 euro in favore di famiglie particolarmente disagiate

37.500,00 euro per manutenzione sede Caritas diocesana e sedi delle tre Diaconie

20.000 euro inerente gli interventi diretti di S.E. Mons. Vescovo nei confronti di famiglie in stato di bisogno

40.000 euro per l’accoglienza stabile di 30 bisognosi, sotto la gestione dei Frati Minori Cappuccini, presso la Casa di ospitalità “Maria SS.ma di Gibilmanna” di Cefalù