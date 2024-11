Calcio Eccellenza Sicilia: risultati e cronaca della giornata

Sabato 16 e Domenica 17 Novembre 2024 – Si è conclusa un’intensa giornata calcistica nel campionato di Eccellenza Sicilia, con incontri che hanno regalato emozioni e risultati decisivi per la classifica. Ecco un riepilogo dei match disputati:

Nell’anticipo di Sabato 16 Novembre

Castellammare Calcio 94 – San Giorgio Piana 1-0

Un gol basta al Castellammare per superare il San Giorgio Piana in un match combattuto. La squadra di casa conferma la propria solidità difensiva e porta a casa tre punti preziosi.

Domenica 17 Novembre

Casteldaccia – Athletic Club Palermo 1-2

L’Athletic Club Palermo espugna il campo del Casteldaccia con una prestazione cinica e ben orchestrata. I padroni di casa trovano la via del gol, ma non basta a contrastare la determinazione degli ospiti.

Città di Gela – Supergiovane Castelbuono 2-1

Successo di misura per il Città di Gela, che conquista una vittoria importante grazie alla capacità di capitalizzare le occasioni chiave. La Supergiovane Castelbuono, nonostante la sconfitta, mostra grande spirito.

Marsala 1912 – Folgore Calcio Castelvetrano 1-0

Il Marsala 1912 vince di misura contro la Folgore Castelvetrano, sfruttando al meglio una delle poche occasioni create. Tre punti che permettono ai locali di avanzare in classifica.

Partinicaudace – Oratorio S. Ciro e Giorgio 2-0

Il Partinicaudace si impone con autorità sull’Oratorio S. Ciro e Giorgio, con una prestazione convincente sia in attacco che in difesa. Il doppio vantaggio sancisce una vittoria netta.

Unitas Sciacca Calcio – Città di San Vito Lo Capo 2-1

Partita equilibrata tra Unitas Sciacca e Città di San Vito Lo Capo, con i padroni di casa che trovano il guizzo decisivo per aggiudicarsi il match.

Don Carlo Lauri Misilmeri – Parmonval 3-1

Prestazione dominante del Don Carlo Lauri Misilmeri, che travolge il Parmonval con una prova di forza. Gli ospiti riescono a segnare, ma non evitano la sconfitta.

Lascari-Cefalù – Accademia Trapani 1-4

Grande spettacolo dell’Accademia Trapani, che si impone con un risultato netto sul Lascari-Cefalù. Gli ospiti dominano il match e conquistano una vittoria che rafforza le loro ambizioni stagionali. Per la Polisportiva Lascari Cefalù la classifica è sempre più complicata con l’ultima posizione in classifica .

Con questi risultati, il campionato si fa sempre più avvincente, con squadre che lottano su tutti i fronti per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Athletic Club Palermo 24

Don Carlo Misilmeri 21

Città Di Gela 20

Unitas Sciacca Calcio 19

San Giorgio Piana 16

Partinicaudace 15

Castellammare Calcio 94 14

Marsala 1912 12

Città Di San Vito Lo Capo 11

Parmonval 11

Supergiovane Castelbuono 11

Accademia Trapani 10

Casteldaccia 10

Oratorio S. Ciro E Giorgio 9

Folgore Castelvetrano 8

Polisportiva Lascari Cefalù 5