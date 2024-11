Trasferta amara per la Zannella Basket Cefalù

Il match di ieri andato in scena alle ore 19.00 sul parquet della capolista Virtus Trapani ha visto i ragazzi di Tosolini uscire sconfitti a discapito della capolista che si è presentata forte della propria imbattibilità in campionato (4 vittorie su 4).

Primo quarto equilibrato tra le due squadre si conclude 17-16 per i padroni di casa che tentano l’allungo allo prima dell’intervallo e che trovano una Zannella caparbia decisa a non mollare. I padroni di casa chiudono la prima frazione sul 37-32. La ripresa comincia con i cefaludesi concentrati e decisi, riescono a ridurre il gap prima degli ultimi dieci di gioco (52-48). Reazione che svanisce prima della sirena finale quando la squadra di coach Napoli sale in cattedra chiudendo la disputa sul 71-58 finale. A coach Tosolini non è bastata l’ennesima prova di carattere e i 27 punti di Veron per uscire indenni da un difficile campo quale quello trapanese. Nella prossima giornata la compagine cefaludese osserverà una giornata di riposo per poi riprendere il campionato giorno 30 Novembre in trasferta ad Erice.

Virtus Trapani – Zannella Basket Cefalù: 71-58

Parziali: (17-16), (20-16), (15-16), (19-10).

Virtus Trapani: Alfieri 2, Angelo, Buttiglieri, Campoya 9, Cuddemi, Genovese F. 22, Genovese L., Gentile 11, Hasani 3, La Commare, Peraino 6, Svoboda 18. Coach Napoli

Zannella Basket Cefalù: Asciutto 2, Cangelosi, Culotta, Di Paola 2, Gallo 4, Lacagnina 4, Maggiore 14, Miciulla 5, Torcivia, Tosolini, Vacca, Veron 27. Coach Tosolini.