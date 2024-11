Cefalù si tinge di Roma: «Cibò» porta in tavola l’autentica cucina romana con la serata a tema

Il ristorante Cibò di Cefalù ha deciso di portare un angolo di Roma in Sicilia con la sua nuova “Serata Romana”, un appuntamento settimanale che si tiene ogni martedì. Una serata dove il capo chef e direttore di Cibò dà vita a un menu interamente dedicato ai grandi classici della cucina capitolina, rivisitati con maestria e passione.

Tra i piatti protagonisti ci sono la celebre Carbonara, l’Amatriciana e la Cacio e Pepe, simboli di una tradizione gastronomica che continua ad affascinare per la sua semplicità e gusto autentico. Ogni piatto è preparato seguendo la ricetta tradizionale, utilizzando ingredienti selezionati che rispettano la qualità e i sapori di una volta.

“Abbiamo voluto offrire un’esperienza diversa ai nostri clienti, proponendo un viaggio gastronomico che permetta di assaporare la vera cucina romana, senza rinunciare alla qualità che caratterizza Cibò,” racconta il direttore. “Siamo certi che questa serata a tema potrà diventare un appuntamento fisso per chi cerca gusti autentici e piatti iconici della cucina italiana”.

L’atmosfera accogliente del ristorante di Cefalù fa il resto: con un servizio attento e un’ambientazione che evoca lo spirito conviviale tipico romano, ogni ospite potrà godersi una cena che va oltre il semplice pasto, trasformandosi in una vera esperienza.

Un’attrazione per turisti e residenti

La Serata Romana è stata pensata non solo per i residenti, ma anche per i turisti che desiderano scoprire le diverse sfaccettature della cucina italiana. Un’opportunità per gustare piatti iconici senza dover andare fino alla capitale, grazie a una proposta unica nel cuore di Cefalù.

Cibò: l’eccellenza italiana per tutti

Cibò nasce con una mission chiara e ambiziosa: offrire esperienze gastronomiche di alta qualità a un prezzo accessibile, proponendo una cucina italiana autentica e curata. Con sedi che si propongono di rappresentare il meglio della tradizione culinaria in Italia, Cibò porta avanti un concetto in cui la qualità è il filo conduttore, che sia per un piatto gourmet o per un semplice aperitivo.

Ogni giorno, infatti, dalle 19 alle 20, è possibile gustare un ottimo aperitivo, composto da un calice di vino e un tagliere di salumi e formaggi tipici siciliani, un momento conviviale che arricchisce l’esperienza al ristorante.

E per gli amanti della pizza, Cibò propone ogni giovedì l’imperdibile “giro pizza” con il pizzaiolo napoletano: per soli 15€, è possibile gustare pizza no-stop, esplorando sapori autentici e ingredienti di prima qualità, che rendono ogni morso un vero viaggio nella tradizione partenopea rivisitata in chiave siciliana.

Con queste iniziative, e rimanendo aperto tutto l’anno, Cibò conferma il suo impegno a rappresentare l’eccellenza della cucina italiana, unendo tradizione, qualità e accessibilità in un ambiente caldo e accogliente, nel cuore di Cefalù.

Il ristorante «Cibò» si trova in via Umberto I, 44 a Cefalù.