Un attore, un regista, un uomo di cultura: il teatro di Nicola Cefalù

Nicola Cefalù nasce il 7 febbraio 1952 a Cefalù. Cresce in una famiglia numerosa, ma è l’unico maschio tra quattro figli, con tre sorelle maggiori che lo coccolano e lo proteggono. La sua infanzia è segnata dall’amore profondo della madre, che, pur tra le difficoltà della vita quotidiana, riesce a trasmettergli un senso di stabilità affettiva. Il padre, purtroppo, vive momenti di lontananza dalla famiglia, creando così delle difficoltà che Nicola, da giovane, non comprende appieno, ma che influenzeranno comunque il suo sviluppo emotivo.

La sua infanzia è quella di un bambino curioso e vivace, che vive la spensieratezza dei giochi all’aperto tipici di quel periodo. Il calcio, la bicicletta, ma anche i giochi tradizionali siciliani sono parte della sua quotidianità. Sin da piccolo, è evidente il suo spirito curioso e la sua inclinazione a esplorare il mondo che lo circonda, ma è anche il suo amore per la vita all’aria aperta che lo rende un ragazzo energico, sempre in movimento.

La madre, che gestisce un panificio, lo coinvolge fin da giovane in queste attività quotidiane, educandolo al duro lavoro e all’importanza del sacrificio. Le lunghe giornate passate nel panificio per lui sono formative. Impara presto l’importanza della costanza e della dedizione. Mentre aiuta la madre a preparare e distribuire il pane, capisce che il lavoro manuale richiede passione, impegno e attenzione ai dettagli. Il panificio diventa così una scuola di vita che lo prepara ad affrontare il mondo con una disciplina che non abbandonerà mai.

I suoi amici hanno un ruolo determinante nella sua crescita personale e artistica. Tra questi, spiccano Totò e Franco, che conosce grazie alla sua partecipazione all’Azione Cattolica. Con loro, condivide momenti di svago e di crescita culturale. È attraverso questi legami d’amicizia che entra nel mondo del teatro, spinto dalla passione condivisa per l’arte drammatica. La famiglia e gli amici sono sempre al fianco di Nicola, ma c’è anche una figura che diventerà una presenza fondamentale nella sua vita: sua moglie Sara. Con lei costruisce la sua nuova famiglia e un solido supporto per la sua carriera. Sara diventa una compagna che lo affianca nel lavoro teatrale, partecipando attivamente alla sua avventura artistica. Insieme affrontano le difficoltà legate alla carriera teatrale, ma anche le gioie di un successo che Nicola riesce a costruire con passione, dedizione e umiltà.

Anche le sorelle di Nicola sono una presenza costante. Sebbene siano più grandi di lui, il loro affetto e la loro attenzione lo sostengono lungo tutto il suo percorso, dalle prime esperienze di vita ai momenti cruciali della sua carriera. Ogni passo che fa è accompagnato dall’amore incondizionato delle sue sorelle, che non lo lasciano mai solo. Questo supporto familiare gli dà la forza di affrontare le sfide che la vita gli presenta, sia sul piano personale che su quello professionale.

Formazione e primi passi nel teatro

L’incontro con il palcoscenico avviene in modo casuale, grazie alla partecipazione all’Azione Cattolica, dove si unisce ai compagni per organizzare piccole scenette e attività teatrali durante le festività. In questo contesto ha la possibilità di vivere il teatro in modo semplice e senza pressioni, come un gioco, un’attività che si svolge principalmente durante il Carnevale e altre celebrazioni religiose. Non è ancora un impegno serio, ma il seme della passione per la recitazione è già piantato, pronto a crescere nei successivi anni.

L’interesse per il teatro diventa sempre più forte e persistente, ma nonostante l’entusiasmo, non frequenta scuole di recitazione o accademie formali. La sua formazione avviene in modo autodidatta, attraverso una continua ricerca di conoscenza e una forte motivazione a migliorarsi. Legge libri di teatro, studia copioni, cerca di imitare e di esplorare il linguaggio teatrale, riflettendo continuamente sul significato delle parole e delle emozioni che si esprimono sul palcoscenico. Inizia a sperimentare con i copioni, cercando di adattarli, modificandoli per le sue necessità e per il tipo di messaggio che desidera trasmettere al pubblico. Non c’è maestro che lo indirizzi, se non la sua passione e il suo spirito di osservazione. Impara guardando, ascoltando e, soprattutto, mettendo in pratica.

La sua prima grande occasione arriva quando entra a far parte di un gruppo teatrale che nasce proprio all’interno della sua esperienza nell’Azione Cattolica. Si tratta di piccole produzioni, ma per Nicola ogni esperienza è preziosa. La sua vita teatrale prende una svolta importante quando gli viene affidato il ruolo in una delle prime commedie significative della sua carriera: Il marchese di Ruvolito, un’opera di Nino Martoglio. La rappresentazione avviene al Cinema Astro di Cefalù, un luogo che diventerà simbolico nella sua carriera. Qui, di fronte a un pubblico numeroso, il giovane Nicola capisce la potenza del teatro e l’impatto che può avere sul pubblico. Non è più un gioco tra amici, ma un’occasione concreta di crescita e di espressione artistica. È il primo momento in cui si rende conto di voler continuare su questa strada, una strada che diventerà sempre più la sua vocazione.

La compagnia teatrale “I Pionieri”, della quale Nicola fa parte, è una delle esperienze più formative dei suoi primi anni nel teatro. Con la direzione del ragioniere Liberto, la compagnia porta in scena le opere di Nino Martoglio, e Nicola si trova a interpretare personaggi che lo mettono alla prova, sia sul piano tecnico che emotivo. In queste esperienze, la sua interpretazione matura, e inizia a emergere un talento che si distingue per la naturalezza e la profondità. La compagnia diventa il terreno fertile per il suo sviluppo, ma, come spesso accade in ambito amatoriale, il gruppo si scioglie dopo qualche tempo, lasciando però Nicola con la consapevolezza che il teatro è ormai una parte irrinunciabile della sua vita. La sua passione non si spegne, ma si alimenta ancora di più, spingendolo a cercare altre opportunità.

Con l’esperienza accumulata sul palcoscenico e con il desiderio di non mollare, Nicola inizia a guardarsi intorno e a cercare altri compagni di viaggio con cui realizzare il suo sogno. A questo punto, entra in scena un nuovo capitolo della sua carriera: l’incontro con Totò e Franco, due amici che, come lui, sono legati all’Azione Cattolica e che condividono la passione per il teatro. Con loro, dà vita a nuove iniziative teatrali, cercando di ricreare l’atmosfera creativa e collaborativa che ha sempre caratterizzato le sue esperienze precedenti. È questo il momento in cui comincia a progettare la fondazione della sua compagnia teatrale.

Nel 1985, dopo un lungo periodo di riflessione e di condivisione con i suoi amici, prende una decisione che segnerà un punto di svolta nella sua carriera: fonda la compagnia teatrale “L’Armonia”. Questo gruppo nasce dall’amore condiviso per il teatro, ma anche dalla volontà di volere offrire al pubblico uno spazio dove poter esprimere la cultura siciliana, in particolare attraverso il dialetto. Non è solo una compagnia teatrale, ma una vera e propria famiglia artistica che accoglie persone che, come lui, credono nel valore della tradizione e dell’autenticità teatrale.

L’inizio della compagnia è segnato dal grande impegno di Nicola, che si occupa di tutti gli aspetti legati alla gestione e all’organizzazione. Oltre a recitare è anche il regista e l’amministratore. Dedica gran parte del suo tempo alla cura di ogni dettaglio. Il suo approccio al lavoro è pratico e completo: la sua visione artistica non si limita al palco, ma coinvolge tutta l’organizzazione della compagnia, la gestione delle prove, la ricerca di nuovi progetti, la comunicazione con il pubblico. E’ consapevole che, per far crescere la compagnia, è necessario un lavoro costante e un impegno che vada oltre la recitazione, ed è pronto ad affrontare tutte le difficoltà che si presenteranno lungo la strada.

Carriera teatrale

Con “L’Armonia”, Nicola crea una compagnia che diventa il cuore pulsante del teatro dialettale siciliano. Le prime produzioni teatrali sono subito un successo. La compagnia inizia a calcare i palcoscenici di Cefalù e dei dintorni, ma non tarda ad espandersi anche al di fuori della Sicilia. Ogni spettacolo che Nicola e la sua compagnia mettono in scena è una celebrazione del teatro siciliano, della sua lingua e della sua cultura. Con il passare degli anni, la compagnia cresce e diventa un punto di riferimento non solo per Cefalù, ma per l’intero panorama teatrale siciliano. Nicola diventa una figura di grande prestigio e la sua carriera inizia a decollare. Il suo approccio al teatro diventa sempre più maturo, ma anche più impegnato, cercando di unire il piacere della recitazione con la riflessione sul ruolo che l’arte teatrale può avere nella società.

Nel corso della sua carriera, Nicola affina sempre di più la sua capacità di regia. Non si limita a seguire i copioni, ma cerca sempre di andare oltre, dando nuove interpretazioni a testi classici e contemporanei. La sua regia non è mai banale: ogni scena è pensata per emozionare, ogni movimento sul palco è studiato per comunicare qualcosa di profondo. Ha una capacità unica di lavorare con gli attori, aiutandoli a trovare la propria voce e il proprio carattere. Li guida con pazienza e determinazione, ma sempre con un rispetto profondo per la loro individualità. La sua regia non è mai autoritaria, ma piuttosto collaborativa: lui sa come coinvolgere i suoi attori, motivarli e spronarli a dare il massimo, creando così un clima di lavoro che è al contempo stimolante e sereno.

Uno degli aspetti più apprezzati della carriera teatrale di Nicola è la sua capacità di portare il teatro fuori dai palcoscenici tradizionali. Non si accontenta di esibirsi nei teatri, ma porta il teatro nelle piazze, nei centri culturali e nelle scuole. La sua missione è quella di avvicinare il pubblico al teatro, di farlo uscire dalla sua zona di comfort e di invitarlo a vivere l’esperienza teatrale in un contesto più informale, ma altrettanto coinvolgente. È questa capacità di adattarsi a contesti diversi, di portare il teatro in luoghi inusuali, che rende le sue performance ancora più significative. Il suo obiettivo non è solo quello di intrattenere, ma di far riflettere, di spingere le persone a guardare il mondo da una prospettiva diversa.

La sua passione per la cultura siciliana lo porta a creare la “Rassegna del Teatro di Cefalù”, un evento che, sin dal suo debutto, diventa un punto di riferimento per gli appassionati di teatro di tutta la Sicilia. Questo evento è un’occasione di scambio per le compagnie teatrali locali e non solo, un’opportunità per far conoscere il teatro siciliano e per far incontrare artisti di diverse regioni.

Il suo impegno nella promozione del teatro lo porta anche a partecipare attivamente a rassegne teatrali in tutta Italia. Ogni volta che Nicola porta uno spettacolo fuori dalla Sicilia, non è solo un’occasione per farsi conoscere, ma anche una possibilità per diffondere la cultura siciliana. Le sue performance vengono accolte con entusiasmo ovunque, grazie alla sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico, ma anche alla qualità delle sue opere. I premi e i riconoscimenti che riceve nel corso della sua carriera sono il segno di un lavoro che va ben oltre la semplice esibizione teatrale: il suo impegno, la sua passione e la sua dedizione al teatro lo rendono una figura di grande valore nel panorama teatrale nazionale.

Nel corso degli anni, la carriera di Nicola continua a crescere, e la sua figura diventa un simbolo del teatro siciliano. Anche quando il suo nome è conosciuto in tutta Italia, egli non perde mai il contatto con le sue radici e con la sua terra. La sua carriera non è fatta solo di successi e riconoscimenti, ma anche di impegno e di sacrificio. Nonostante la fama e il successo, resta umile e concentrato sul suo lavoro, sempre alla ricerca di nuove sfide artistiche, sempre pronto a sperimentare, a crescere e a imparare. La sua carriera è una lunga corsa, in cui ogni tappa è una conquista, ma anche un passo verso qualcosa di ancora più grande.

Hobby e passioni

Oltre alla sua carriera teatrale, che rappresenta il fulcro della sua vita, Nicola ha sempre avuto una profonda passione per la lettura, che porta avanti con costanza e dedizione. La lettura è per lui un’attività che lo arricchisce non solo sul piano intellettuale, ma anche emotivo. I libri lo accompagnano in ogni fase della sua vita, e si possono trovare nella sua libreria testi di ogni genere. Sebbene prediliga opere teatrali, ama immergersi anche in romanzi, saggi di filosofia, storia, e anche in racconti di narrativa contemporanea. Ogni libro che legge gli offre uno spunto per riflettere su temi universali, arricchendo il suo bagaglio di conoscenze e sensibilità. Quando si immerge nella lettura, non si limita mai a leggere semplicemente per svago, ma cerca sempre di trarre qualcosa che possa alimentare la sua capacità di scrivere, di dirigere e di recitare. La lettura è quindi per lui una fonte continua di ispirazione, che gli permette di rimanere in contatto con nuove idee, culture e filosofie.

La musica, una passione che coltiva sin da giovane, è un altro degli aspetti fondamentali della sua vita. Anche se non suona strumenti musicali, la musica ha un ruolo di grande importanza nella sua esperienza artistica e personale. E’ un appassionato ascoltatore e trova grande piacere nel dedicarsi all’ascolto di generi musicali molto diversi tra loro. Dalla musica classica, che lo aiuta a riflettere e a entrare in uno stato di serenità, alla musica contemporanea e alla musica folk, che spesso lo stimolano a esprimere emozioni forti. In particolare, trova nell’ascolto della musica un’energia che lo aiuta a gestire le tensioni e le sfide quotidiane, e che alimenta anche il suo lavoro teatrale. La musica lo accompagna durante le sue lunghe giornate di lavoro in compagnia e lo spinge a trovare nuove idee e nuove soluzioni per le sue regie. E’ convinto che la musica e il teatro siano profondamente interconnessi, e spesso si ispira alla musicalità di una composizione per creare il ritmo e l’armonia di uno spettacolo.

Anche l’enigmistica rappresenta una delle sue grandi passioni, un hobby che svolge con grande impegno e che gli offre la possibilità di allenare la mente in modo piacevole e stimolante. Si dedica con regolarità alla risoluzione di cruciverba e giochi di parole, trovando in questi passatempo un modo per mantenere viva la sua curiosità intellettuale e per rilassarsi. L’enigmistica, con le sue sfide logiche e il continuo esercizio di astrazione, lo aiuta a sviluppare un acuto senso dell’analisi e della comprensione, qualità che poi applica anche nel suo lavoro artistico. È un’attività che gli permette di staccare la mente dagli impegni teatrali, ma al tempo stesso lo stimola a pensare in modo critico e creativo. Ogni volta che risolve un cruciverba o trova una soluzione difficile, prova una soddisfazione simile a quella che sperimenta quando riesce a risolvere una sfida più grande nel suo percorso teatrale.

La natura è un’altra delle sue grandi passioni. Si sente profondamente connesso con la terra e il paesaggio che lo circonda. La Sicilia, con i suoi paesaggi mozzafiato, le colline verdi, il mare cristallino e la campagna rigogliosa, è per lui una fonte continua di ispirazione e di bellezza. Ama trascorrere ore all’aria aperta, facendo lunghe passeggiate nei boschi o sulle colline, dove può riflettere tranquillamente e ricaricare le sue energie. La natura è anche il luogo dove trova la pace interiore di cui ha bisogno, lontano dallo stress delle prove teatrali e dalle sfide quotidiane. Il paesaggio siciliano, che conosce così bene, diventa un’estensione del suo spirito: ogni albero, ogni fiore, ogni angolo di terra ha per lui un significato.

Infine, il calcio è una passione che vive con la stessa intensità che dedica al teatro. Sebbene non sia un giocatore professionista, Nicola è un grande tifoso e trova nel calcio un’occasione di svago e di coinvolgimento emotivo. Ogni partita diventa per lui un momento di entusiasmo, un’occasione per immergersi nell’atmosfera della sua città e per sentirsi parte di una comunità più grande. Ama seguire la sua squadra del cuore, e ogni partita è un’emozione che lo coinvolge, facendolo sentire parte di un legame profondo con la sua terra. Il calcio gli permette di evadere, di staccare la mente dai suoi impegni teatrali e di concentrarsi su una passione che lo unisce a molti altri. Per lui, come nel teatro, l’emozione di vedere un evento sportivo è condivisa, un momento collettivo che arricchisce la sua esperienza di vita.

Riflessioni finali

E’ morto il 28 novembre 2023 all’età di 71 anni. Ogni tappa, ogni spettacolo, ogni nuova produzione teatrale è stata per lui un’opportunità di crescita, ma anche una sfida da superare. La sua carriera non è stata solo una serie di successi professionali, ma un continuo cammino verso la realizzazione di un sogno che aveva fin da giovane: fare del teatro un’esperienza autentica, un veicolo per trasmettere emozioni, raccontare storie e preservare la cultura siciliana. Ogni riconoscimento ricevuto, ogni vittoria, ogni piccolo o grande traguardo raggiunto non è mai stato il punto d’arrivo, ma una nuova tappa su un percorso che, pur lungo e a volte difficile, è stato sempre alimentato dalla passione, dalla dedizione e dall’amore incondizionato per l’arte teatrale.

La carriera di Nicola è un esempio di perseveranza, passione e tenacia. Nonostante i vari ostacoli che la vita e la carriera gli hanno posto davanti, ha sempre trovato la forza di andare avanti, rimanendo fedele ai suoi principi. Non ha mai cercato la fama a tutti i costi, ma ha sempre voluto costruire qualcosa di duraturo, qualcosa che andasse oltre la sua persona e che avesse un impatto positivo sulla sua terra e sulla sua gente.

Nel corso della sua carriera ha sempre cercato di trasmettere l’importanza della cultura teatrale alle nuove generazioni. Crede fermamente che il teatro debba essere un luogo di formazione, di crescita e di educazione. Per lui, ogni spettacolo che porta in scena è anche una lezione, non solo per gli attori, ma anche per il pubblico. Ogni rappresentazione non è solo un’esibizione, ma un’occasione di riflessione, di dialogo e di condivisione. La sua capacità di unire arte, educazione e cultura è stata una delle chiavi del suo successo.

Il teatro per Nicola è stato sempre un mezzo per trasmettere qualcosa di più grande di sé: un messaggio culturale, una riflessione sul mondo, una narrazione di ciò che è vero e umano. La sua carriera non è stata fatta solo di applauditi successi, ma anche di scelte difficili, sacrifici e rinunce. Ha sempre creduto che il teatro non fosse solo intrattenimento, ma un modo per comunicare idee, valori e emozioni che toccano la profondità dell’animo umano. È stato un lavoro che ha dedicato interamente alla sua terra, a Cefalù, cercando di farla conoscere attraverso le sue tradizioni, la sua lingua e la sua cultura. Ogni spettacolo, ogni performance, ogni rappresentazione ha avuto per lui un significato profondo, come se ogni opera fosse un frammento di storia che doveva essere raccontato al pubblico.