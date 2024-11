Murialdo Zannella Aido Cefalu’ 57-Panormus 67. Ma vince anche lo Sport

Murialdo Zannella Aido Cefalu’ 57—Panormus 67

MuriZan Aido Cefalu’ :

Spinosa1,Yorghe 14,Cassata 4, Fiduccia 10, Compagnino 12, Pirrone 5, Rigatuso 2, Cesare 2, La Plena 2, Quaglia 4, Arati,Casadei, All. De Lise

Panormus A:

Romano 19, Zhang 10, Barca 10, Cospolici 7, Schimmenti 6, Occhipinti 11, Prestigiacom 2, Maggiore 2,Milazzo, Militello, Valentino, Cheng, All. Romano

Sabato scorso, il campo di via Aldo Moro ha ospitato il primo emozionante scontro del campionato ENDAS 2024/25, vedendo contrapporsi la locale AIDO Cefalù e la coriacea formazione palermitana. Nonostante l’entusiasmo iniziale e il tifo del pubblico di casa, i cefaludesi sono stati costretti a incassare la prima sconfitta della stagione, soccombendo di fronte alla determinazione degli avversari.

L’incontro è stato caratterizzato da un avvio equilibrato, con entrambe le squadre a caccia del primo canestro. Tuttavia, la difesa a uomo schierata da Palermo si è rivelata un ostacolo insormontabile per l’AIDO, che ha faticato a trovare il ritmo giusto e a finalizzare le azioni offensive.

Nel secondo tempo, la situazione si è complicata ulteriormente per i padroni di casa, che hanno tentato di arginare l’avanzata degli ospiti passando a zona. Una scelta tattica che si è rivelata fatale, permettendo a Romano Zhang e Occhipinti di allungare ulteriormente il punteggio.

Nonostante le difficoltà, Cefalù non ha mai mollato, dimostrando grande carattere e orgoglio. Nel quarto quarto, grazie alle bombe da tre di Yorghe e Fiduccia e alle penetrazioni di Compagnino, i cefaludesi hanno provato a rientrare in partita, accorciando le distanze fino a -4 a pochi minuti dalla sirena finale. Tuttavia, la classe di Romano Zhang è stata decisiva nel definire l’esito della partita, regalando ai palermitani una vittoria meritata.

La nuova AIDO Cefalù, con un mix di giovani talenti ed esperti, ha mostrato buone individualità e una difesa combattiva nel finale. Tuttavia, è evidente che la squadra ha bisogno di tempo per amalgamarsi e trovare la giusta sintonia.

Mercoledi 20 alle 21,15 si replica, sempre in casa contro il Panormus B gara 2 del campionato.