Un successo la raccolta alimentare organizzata dal Lions Club Cefalù, Presidente dott. Ciro Cardinale. “Abbiamo finito poco fa la raccolta alimentare – afferma – e anche quest’anno abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Il frutto del nostro service andrà alla casa di accoglienza Maria Santissima di Gibilmanna, guidata da padre Aurelio, per il tramite della Caritas, come mi ha comunicato il responsabile”.

Risultato della raccolta di ieri: 856 kg divisi in 92 scatole

“Per intanto conclude il Presidente Cardinale – ringrazio per la fattiva collaborazione il comitato colletta alimentare, nelle persone dei soci D’Agostino e Di Giorgio, e tutti i soci e volontari, che hanno dato oggi una mano per la buona riuscita del service.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

Un successo la raccolta alimentare organizzata dal Lions Club Cefalù, e Tutti possono ancora contribuire.

Grazie a Tutti