Dal 5 maggio uno sportello dedicato all’esenzione ticket presso i locali siti in via G. De Gaetani a Cefalù.

Si informa la cittadinanza che, a seguito delle richieste formalmente avanzate al Direttore del Distretto Sanitario N.33, Dott. Amedeo Casiglia, il quale ha prontamente accolto con favore le istanze, verrà attivato a partire dal 5 maggio p.v. uno sportello dedicato all’esenzione ticket presso i locali siti in via G. De Gaetani n.1, Cefalù.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di agevolare l’utenza in un momento di particolare rilievo per il territorio, segnato dall’avanzamento dei lavori previsti dal PNRR a supporto del Distretto Sanitario. Un servizio concreto e tempestivo, pensato per rispondere alle esigenze dei cittadini con efficienza e prossimità.

Lo sportello sarà operativo nei seguenti giorni e orari:

Lunedì : dalle ore 8:30 alle 13:00

: dalle ore 8:30 alle 13:00 Giovedì: dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Un sentito ringraziamento va al Dott. Casiglia per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nei confronti della nostra comunità.