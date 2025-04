Torna in campo la Serie D Femminile di Volley. A Cefalù la Kepha attende la Pomaralva

Torna in Campo la Serie D Femminile di Volley. A Cefalù la Kepha attende la forte Pomaralva. Partita difficilissima per la Kepha che ora guarda anche ai risultati delle dirette concorrenti per una salvezza che si è complicata

27/04/25 – Ore 17:30

JINGLE KEPHA 2.0 (8°) vs POMARALVA (3°)

Match di alta tensione per entrambe:

POMARALVA, con 47 punti, è in piena corsa per il secondo posto e non può permettersi passi falsi. JINGLE KEPHA 2.0, invece, cercherà di chiudere bene la stagione. Sulla carta, le ospiti partono favorite, ma l’orgoglio casalingo può creare sorprese.

Arbitro sarà Aurora Macaluso.

27/04/25 – Ore 18:00

VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO (13°) vs G.S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. (11°)

Sfida salvezza senza appello:

Ultima contro terzultima, solo un punto separa le due squadre. Chi vince ha buone speranze di evitare l’ultimo posto. Gara delicata e combattuta, con la tensione che farà da padrona.

27/04/25 – Ore 18:30

US VOLLEY BAGHERIA (5°) vs MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA (1°)

Big match con vista sulla vetta:

Aragona ha già mostrato superiorità in tutto il campionato (19 vittorie su 20), ma Bagheria non è squadra da sottovalutare, specie in casa. Per le ospiti, vincere significa blindare il primato. Per Bagheria, un’occasione d’oro per misurarsi con le migliori.

27/04/25 – Ore 18:30

ASD PRIMULA (6°) vs A.C.D.S. CAPACENSE (2°)

Scontro ad alto tasso tecnico:

PRIMULA, reduce da una buona stagione, ospita una delle rivelazioni del campionato. Capacense ha bisogno di punti per tenere dietro Pomaralva nella corsa alla promozione. Match da non perdere.

30/04/25 – Ore 19:00

APD CEGAP (9°) vs ASD VOLLEY SPORT ALCAMO (7°)

Sfida di metà classifica per chiudere con orgoglio:

Entrambe fuori dalla zona calda, ma ancora in corsa per migliorare il piazzamento finale. Partita molto equilibrata, potrebbe andare al tie-break.

30/04/25 – Ore 20:45

PALERMO MONDELLO VOLLEY (4°) vs COM.FER. PALERMO (12°)

Derby palermitano a senso unico?

Mondello è saldamente nella parte alta e vorrà chiudere con un successo netto. COM.FER. però si gioca molto in ottica salvezza e cercherà l’impresa nel derby cittadino.