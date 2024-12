Cefalù: il Consiglio Comunale si riunisce per importanti deliberazioni

Convocazione ufficiale

Il Presidente del Consiglio Comunale di Cefalù, l’Avv. Francesco Calabrese, ha annunciato la convocazione dell’assemblea consiliare in sessione ordinaria. Gli incontri si terranno in forma mista presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Piazza Duomo nelle giornate di sabato 28 dicembre 2024 alle ore 9:30, lunedì 30 dicembre 2024 alle ore 15:30, e martedì 31 dicembre 2024 alle ore 9:30.

Un ordine del giorno ricco di temi rilevanti

Tra i principali punti all’ordine del giorno spiccano comunicazioni del Presidente, interrogazioni, interpellanze e la trattazione di importanti delibere. Tra queste, il riconoscimento di un debito fuori bilancio in seguito a una sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese e l’approvazione di integrazioni ai Programmi Triennali delle Opere Pubbliche per i periodi 2024-2027.

Bilancio e programmazione al centro della discussione

Il Consiglio Comunale si occuperà anche di discutere e approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027. Fondamentali saranno le deliberazioni sulle variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026, necessarie per ratificare le decisioni già prese dalla Giunta Comunale.

Piano delle alienazioni e nuove normative

Un altro tema chiave sarà l’approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni degli Immobili per il triennio 2025-2027, indispensabile per ottimizzare la gestione del patrimonio pubblico. Il Consiglio sarà inoltre chiamato a deliberare sul Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Regole per la validità della seduta

Come previsto dalla normativa vigente, l’eventuale mancanza del numero legale comporterà una sospensione della seduta per un’ora. Se, alla ripresa, il numero legale non sarà raggiunto, i lavori verranno rinviati al giorno successivo, alla stessa ora e luogo, senza ulteriore avviso.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Interpellanze ed interrogazioni.

3. Esecuzione sentenza del giudice di Pace di Termini Imerese n. 419/2024. Riconoscimento debito fuori bilancio.

4. Approvazione integrazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2024-2025-2026 ed elenco annuale 2025 Proposta di consiglio comunale n. 110 del 16.12.2024.

5. Approvazione integrazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2026-2027 ed elenco annuale 2025.

6. Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025/2027. Discussione e conseguente deliberazione. Proposta di Consiglio comunale n. 101 del 03.12.2024.

7. Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 15.112024.

8. Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 25.11.2024. Proposta di Consiglioc comunale n. 104 del 25.112024.

9. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026. Ratifica della delibera di Giunta Municipale n. 276 del 19.12.2024 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. Proposta di Consiglio comunale n. 116 del 20.12.2024

10. Approvazione del Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili 2025/2027, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, successivamente integrato dall’art. 33, comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 della Legge n. 214/2011, da allegarsi al Bilancio di Previsione 2025/2027. Proposta di consiglio comunale n. 106 del 11.12.2024.

11. Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP). Periodo 2025/2027.

12. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025 – 2027.

13. Approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.