Questa sera si rinnova la tradizione della Ninnaredda in Piazza duomo dopo la Messa di mezzanotte

Questa sera, dopo la Messa di Mezzanotte, si rinnova la Tradizione della Ninnaredda, la Ninna nanna a Gesù Bambino. La fonte del testo è il Vangelo di Luca che, al Capitolo 2, racconta la Nascita di Gesù e la visita dei Pastori. «Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. [ Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro”. Chi sono i tanti che udirono le parole dei Pastori e andarono a rende Omaggio al Bambino? Ce lo dice, nella tradizione popolare, il testo dalla Ninnaredda … Pescatori, Cacciatori, Vignaioli … e la povera lavandaia, figura amatissima perchè non ha nulla ma offre il suo servizio.



Questa sera sarà ancora il Maestro Totuccio Curreri a dirigere i circa 25 musicisti che eseguiranno la Ninanredda.

A cura dell’Associazione Culturale Musicale Città di Cefalù- Voce solista Marco Manera.



La Ninnaredda a Cefalù

La tradizione natalizia della “Ninnaredda” risale a prima degli anni ’50, quando questi canti, simili a nenie, venivano intonati per celebrare la nascita di Gesù. Brani come Lu viaggiu di San Giuseppi, La notti di Natali, Ninu Ninu lu picuraru e Dormi oh figghiu dormi raccontavano il Natale inserendolo in contesti di vita rurale, evocando scene quotidiane della comunità contadina.

Ad animare questa tradizione erano i ninnariddara e i ciaramiddara, figure emblematiche del Natale cefalutano. I ninnariddara, violinisti che si esibivano all’alba percorrendo le strade buie, diffondevano i canti natalizi. I ciaramiddara, invece, suonavano la ciaramedda (cornamusa) accompagnati da un flautista, solitamente di sera. Le loro melodie creavano un’atmosfera unica, trasformando il paese in un teatro di suoni e suggestioni.

Le celebrazioni liturgiche e i canti popolari

A Cefalù, il periodo natalizio era arricchito da particolari celebrazioni liturgiche, spesso accompagnate da canti dialettali. Dal 29 novembre al 7 dicembre si svolgeva la novena dell’Immacolata nelle principali chiese cittadine, tra cui la Cattedrale, San Giovanni e Immacolatella. Seguiva il triduo di Santa Lucia, dall’11 al 13 dicembre, nella chiesa dell’Addoloratella. Infine, dal 16 al 24 dicembre, la novena di Natale animava le chiese del Purgatorio, dell’Annunziata e della Cattedrale, con cori che intonavano brani tradizionali della “Ninnaredda”.

Accanto alle celebrazioni religiose, si svolgeva una novena di Natale popolare, organizzata in case private o presso alcune botteghe. Qui, davanti a piccoli presepi o altarini, si cantavano inni a Sant’Antonio e San Giuseppe, seguiti dalle litanie alla Madonna e ai Santi. La chiusura era affidata al ciaramiddaru, che eseguiva una dolce ninnaredda. Questa tradizione prevedeva anche momenti di condivisione: il capofamiglia o il proprietario della bottega offrivano ai musicisti un dolce ripieno di fichi secchi e frutta.

Il declino e la rinascita della tradizione

Con la crisi del mondo contadino, la “Ninnaredda” ha conosciuto un progressivo declino. Tuttavia, nella seconda metà del Novecento, grazie alla dedizione di musicisti e appassionati delle tradizioni locali, questa usanza è stata recuperata. La “Ninnaredda” è così tornata a vivere, animando le strade di Cefalù nei giorni che precedono il Natale.

Buona Natale a Tutti