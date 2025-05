Calcio a 5 Serie C Femminile Sicilia, Athletic Club Palermo è promossa in B

L’Athletic Club Palermo, la squadra che ha dominato i girone che vedeva in campo l’Aurora rossa di Campofelice di Roccella e la Stefanese, promossa in B.

Le ragazze di coach Salvo Lo Piccolo vincono la finalissima di Agira e si laureano campionesse regionali confermandosi formazione imbattibile in Sicilia al termine di un match intenso grazie alla doppietta di Gaia Oliveri e ai gol di Martina Mancuso, Martina Todaro, Manuela Marrone e Valentina Santostefano, ottenendo la meritata promozione in Serie B.

L’ Athletic Club Palermo si conferma campione di Sicilia e dopo la conquista della Coppa Italia regionale a Viagrande bissa nuovamente con la vittoria del Campionato di Serie C sempre contro la forte Me.Ta. Sport Ragusa al Polivalente Don Pino Puglisi di Agira e viene promossa meritatamente in Serie B Nazionale.

Annata storica per il roster palermitano del Presidente Gaetano Conte insieme al Direttore Generale Futsal Rosario Vadala’ che con una programmazione oculata, meticolosa e con una programmazione perfetta riesce in soli nove mesi a centrare un doppio successo nella Coppa Italia Regionale a Viagrande e nel Campionato regionale di Serie C . Ieri nella finalissima regionale sulla superficie veloce di Agira.

La compagine palermitana ben diretta in panchina da Salvo e Luca Lo Piccolo sventato il pericoloso continua a giocare in maniera ordinata con un ottimo possesso palla calando il tris con Martina Todaro e nel finale mettendo il risultato in cassaforte con Manuela Marrone gran gol, Gaia Oliveri in contropiede e nel recupero con il lob di Valentina Santostefano, apoteosi Athletic e al fischio finale e’ PROMOZIONE IN SERIE B con annessa festa finale per tutto il team nerorosa.