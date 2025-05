Nel Campionato di Serie D Femminile di Volley punto pesante per la Kepha di Cefalù

Il ventitreesimo turno del campionato di Serie D Femminile – Girone A ha offerto spunti tecnici molto interessanti, con riflessi diretti in chiave salvezza. Tra i risultati di rilievo, spicca la sconfitta al tie-break della Jingle Kepha 2.0 sul campo della Medtrade Volley Palermo, un 3-2 (25-22, 14-25, 20-25, 25-17, 15-12) che, pur segnando una battuta d’arresto, consegna un punto preziosissimo alle cefaludesi nella corsa alla permanenza in categoria.

Vediamo nel dettaglio le gare:

Medtrade Volley Palermo – Jingle Kepha 2.0 3-2

La Kepha riesce a rimontare lo svantaggio del primo set, imponendosi nel secondo e terzo con autorevolezza (14-25, 20-25), ma cede alla distanza. Il quarto parziale, dominato da Medtrade (25-17), spinge il match al tie-break, dove le palermitane si impongono 15-12. Un punto d’oro per la Kepha, che sale a quota 24 e resta appena sopra la linea di galleggiamento (+1 su Medtrade e +8 su Volley Land).

ASD Volley Sport Alcamo – Com.Fer. Palermo 3-1

Vittoria importante per Alcamo (25-15, 16-25, 25-13, 25-19), che si mantiene a metà classifica e mette pressione su Primula. Com.Fer. resta penultima, con sole 4 vittorie in stagione.

Mediterranea Serramenti Aragona – APD Cegap 3-0

La capolista conferma la propria superiorità (25-12, 25-14, 25-21). Dominio tecnico e mentale che non lascia scampo a un Cegap ormai fuori dai giochi playoff.

A.C.D.S. Capacense – Volley Land & Dolce Carollo 3-0

Secondo successo settimanale per Capacense, che travolge Carollo (25-12, 25-19, 25-8). Le neroverdi consolidano la seconda piazza (54 punti), mentre Volley Land resta ultima e ormai quasi condannata alla retrocessione.

Pomaralva – Palermo Mondello Volley 3-0

Scontro diretto per il podio senza storia: Pomaralva domina 25-10, 25-14, 25-16 e sale a 53 punti. Palermo Mondello resta quarto.

🔹 ASD Primula – A.C.D.S. Capacense 0-3 (Recupero)

Capacense vince anche il recupero con Primula (27-29, 22-25, 13-25), mostrando maturità nei momenti caldi del primo set.

Il quadro salvezza vede ora una situazione tesissima: Jingle Kepha è a 24, seguita da Medtrade a 23, mentre G.S. Pallavolo 2000 (16) e Com.Fer. (13) restano invischiate nelle retrovie. Il punto conquistato dalla Kepha in trasferta assume quindi un peso specifico importante: permette alla squadra di Cefalù di mantenere il nono posto, evitando per ora la zona rossa, e offrendo speranze concrete in vista delle ultime uscite stagionali.