Solenni Celebrazioni in Onore della Madonna della Salute a Sant’Ambrogio Cefalù

Parrocchia di Sant’Ambrogio – Cefalù



13 – 20 luglio 2025

La comunità di Sant’Ambrogio, frazione Cefalù, si appresta a vivere con profonda devozione e rinnovato fervore la Festa della Madonna della Salute 2025, un appuntamento atteso che coniuga spiritualità, tradizione e condivisione comunitaria. Promossa dalla Parrocchia di Sant’Ambrogio con il patrocinio del Comune di Cefalù, la settimana di festeggiamenti prevede un ricco programma liturgico e culturale che culminerà nella solenne domenica del 20 luglio.

Programma delle Celebrazioni

Domenica 13 luglio

Alle ore 10:00, nella cappella dell’Ospedale “G. Giglio” di Cefalù, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Sebastiano Scelsi. In occasione dell’Anno Giubilare, al termine della celebrazione, sarà effettuata una visita ai pazienti ricoverati, portando conforto e vicinanza evangelica.

Martedì 15 luglio

Alle ore 19:00, Santa Messa sul sagrato della Chiesa di Sant’Ambrogio.

Alle ore 21:00, spettacolo musicale a cura del “Rim… bambini ensemble” e del piccolo coro di Cefalù, diretti dalla Maestra Maria Karydi.

Mercoledì 16 luglio

Ore 19:00, Santa Messa sul sagrato.

A seguire, alle ore 21:00, recita del Santo Rosario davanti all’icona della Madonna della Salute.

Giovedì 17 luglio

Ore 19:00, Santa Messa presieduta da Don Calogero Falcone, assistente ecclesiastico regionale dell’Associazione “Fratres”.

Ore 19:45, incontro di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

Ore 21:30, giochi in piazza per adulti e bambini. Per l’iscrizione è possibile contattare il numero 3701366586 o il 3489803006.

Venerdì 18 luglio

Ore 19:00, Santa Messa presieduta da Padre Giuseppe Garofalo, delegato all’inclusione sociale.

Ore 19:45, dimostrazione della Croce Rossa Italiana sulla promozione di vita sana.

Ore 21:30, torneo di bocce presso il giardino della Parrocchia, con la partecipazione di nonni e nipoti in una serata all’insegna dell’incontro intergenerazionale.

Sabato 19 luglio

Ore 19:00, Santa Messa e suggestiva fiaccolata mariana lungo le vie del Borgo.

Ore 21:30, concerto del gruppo “Max Patton & Vintage”, a cura del Comune di Cefalù.

Domenica 20 luglio – Giornata Solenne

Ore 8:30, arrivo della Banda Musicale e giro per il Borgo.

Ore 10:00, accoglienza delle Autorità Civili e Militari presso il Belvedere (Cozzo Mauro), seguita dalla processione verso la piazza di Sant’Ambrogio.

Ore 10:30, Santa Messa solenne con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari.

Ore 19:00, Santa Messa e solenne processione dell’Icona della Madonna della Salute per le vie del paese.

Ore 21:30, concerto “Made in Italy” a cura del Comune di Cefalù e, a seguire, estrazione delle tradizionali polizze.

Un tempo di grazia e di comunione

L’intero ciclo delle celebrazioni si distingue per la perfetta armonia tra il momento sacro e quello comunitario. La presenza della Croce Rossa, l’attenzione agli anziani, la valorizzazione dei giovani talenti musicali e la promozione della cultura del dono (tramite la sensibilizzazione alla donazione del sangue), testimoniano l’anima profonda di una comunità viva e coesa.

La Festa della Madonna della Salute rappresenta dunque non soltanto un’occasione di devozione popolare, ma anche una significativa espressione del senso civico, della solidarietà e dell’identità culturale di Sant’Ambrogio e dell’intero territorio cefaludese.