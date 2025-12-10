“La bugia dell’orchidea” di Donato Carrisi: il thriller che inganna il lettore fin dalla prima immagine

Con La bugia dell’orchidea, Donato Carrisi torna in libreria con un romanzo che non si limita a rinnovare la sua fama di maestro del thriller italiano: la amplifica, la distorce, la trasforma in un’esperienza totalmente nuova. Quando si parla di Carrisi, si parla dell’autore di genere più letto e riconosciuto all’estero, un narratore capace di creare mondi mentali che sembrano vivi, pulsanti, pronti a inghiottire il lettore. Dopo La casa dei silenzi, l’autore pugliese torna con Longanesi e sceglie una strada narrativa ancora più audace, giocando sul confine tra verità, finzione e percezione. Il romanzo parte da una suggestione che è già un invito ipnotico: «Immagina un’alba d’estate…». Da lì, la campagna immobile diventa teatro di un mistero che cattura fin dal primo respiro.

Il casale rosso e il segreto che cambia tutto

Il cuore del romanzo è un’immagine potente: un casale rosso in mezzo alla campagna, biciclette dei bambini abbandonate, giocattoli sulla ghiaia, galline e panni stesi. È un microcosmo domestico che sembra congelato, troppo perfetto per essere reale. Quel silenzio sospeso viene spezzato da un urlo, e la famiglia C. — tre bambini e due genitori amorevoli — scompare per sempre. Ogni indizio indica un solo possibile responsabile: l’unico sopravvissuto. Tutto combacia, tutto sembra evidente, tutto conduce verso la verità più semplice. Ma Carrisi costruisce la storia proprio per incrinare la certezza. Ci mostra quanto sia facile credere a ciò che appare chiaro e quanto sia fragile la convinzione di “sapere”. Questo romanzo non racconta una fine: racconta un inizio. Un inizio che porta con sé un segreto capace di cambiare la percezione del lettore.

Una narratrice invisibile e la metanarrazione

La grande sorpresa del libro è la narratrice: Victoria Anthon, scrittrice invisibile, donna senza volto, autrice di un romanzo fittizio che esiste dentro il romanzo reale. È un gioco di specchi che disorienta. Victoria vive una vita randagia, fatta di traslochi continui, identità reinventate, amicizie fugaci. Porta con sé solo due valigie e uno zaino verde, come se il mondo fosse un luogo da attraversare senza lasciare tracce. La sua voce, fragile e insieme impenetrabile, diventa il centro di una metanarrazione sofisticata. Il lettore scopre che l’alter ego di Carrisi è femminile, e che l’autore ha scelto di “delegare” la scrittura per creare una distanza emotiva nuova. L’orchidea diventa così non solo un simbolo, ma anche la chiave narrativa per comprendere che tutto, persino chi scrive, può essere una costruzione.

La verità che non vogliamo vedere

Carrisi affonda la lama in un tema contemporaneo: il rapporto tra verità e menzogna. In un’epoca dominata da fake news, deepfake e informazioni che sembrano solide solo perché le leggiamo online, l’autore esplora l’illusione di accesso immediato alla verità. Definisce questo meccanismo «l’illusione di Wikipedia», quella sicurezza ingannevole che ci fa credere di sapere, quando in realtà non facciamo che aderire alla verità più comoda. La storia del casale rosso si trasforma in un’indagine sul modo in cui guardiamo il mondo e sulle bugie che costruiamo per proteggerci. L’orchidea immaginaria, la Labia sericea, incarna questa seduzione: un fiore che non esiste ma potrebbe esistere, una bellezza perfetta che inganna proprio perché vogliamo crederle. E il thriller diventa politico: parla di libertà, oscurantismo, responsabilità individuale.

Un thriller che sfida e trasforma

La bugia dell’orchidea è un romanzo che non si accontenta di intrattenere. Sfida il lettore, lo destabilizza, gli toglie dei punti di riferimento. Carrisi costruisce un’atmosfera perturbante che diventa personaggio, un’aria che segue chi legge anche fuori dal libro. Il finale, impossibile da prevedere, lascia una scia che continua a lavorare dentro. Qualcuno si arrabbia, qualcuno resta in silenzio per giorni, qualcuno torna indietro a rileggere. È il segno dei libri che feriscono, che aprono porte invece di chiuderle. Con venti milioni di copie vendute nel mondo e un pubblico sempre più giovane, Carrisi conferma di essere una delle voci più acute del thriller europeo. Con questo romanzo scrive non solo una storia, ma una domanda. E quando chiuderemo l’ultima pagina, ci accorgeremo che il segreto dell’orchidea non appartiene solo ai personaggi, ma anche a noi.