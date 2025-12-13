Delia è la voce siciliana che conquista l’Italia e guarda all’Europa: attesa a Cefalù il 30 dicembre

Cefalù si prepara ad accogliere una delle voci più luminose e autentiche emerse negli ultimi anni dal panorama musicale italiano. Delia Buglisi, rivelazione di X Factor 2025 e terza classificata del talent, sarà protagonista di un concerto attesissimo il 30 dicembre, alle ore 21.00, in Piazza Duomo, cornice simbolica e suggestiva che esalterà l’intensità della sua musica e la forza evocativa della sua interpretazione.

Il successo di Delia non è effimero né casuale: è il frutto di uno studio rigoroso — classe 1999, laureata al Conservatorio — e di una ricerca artistica personale che intreccia cantautorato italiano e folk siciliano con raffinate contaminazioni pop, R&B e soul. Una cifra stilistica riconoscibile, sostenuta da una voce potente ed espressiva, capace di abitare il silenzio e di accendere la piazza con naturalezza e verità.

Dopo l’appuntamento cefaludese, che si annuncia come uno dei momenti più emozionanti del calendario invernale, il percorso di Delia proseguirà con un fitto programma di date nei principali teatri italiani, a conferma di un consenso di pubblico e critica ormai consolidato:

16 gennaio 2026 – Catania , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan 1 marzo 2026 – Palermo , Teatro Golden

, Teatro Golden 13 marzo 2026 – Roma , Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi

, Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi 28 marzo 2026 – Napoli, Casa della Musica – Federico I

E lo sguardo va già oltre i confini nazionali. Il 2026 segnerà infatti l’avvio di un tour europeo, con tappe di grande prestigio culturale come Londra e Parigi, luoghi simbolo di un dialogo musicale internazionale che Delia sembra chiamata ad abitare con naturale autorevolezza.

La serata di Cefalù, dunque, non sarà soltanto un concerto, ma l’incontro tra una comunità e un’artista nel pieno della sua ascesa, in quel momento raro in cui il talento diventa destino e la musica si fa racconto condiviso. Piazza Duomo, il 30 dicembre, sarà il luogo dove una voce giovane e antica insieme continuerà a scrivere la sua storia.