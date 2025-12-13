A Cefalù proseguono gli appuntamenti del Magico Natale. Eventi anche a Sant’Ambrogio

A Cefalù proseguono gli appuntamenti del Magico Natale. Questo il Programma fino al prossimo sabato. I
13 dicembre: ore 16:00, Spettacolo per i bambini “La rivolta dei giocattoli della Befana” a cura della CompagniaTeatro Bertolt Brecht di Formia, Teatro comunale Cicero;
13 dicembre: ore 21:00, Concerto-spettacolo “Coro in…Canto”, a cura dell’Ass. Siciliana Musica per l’Uomo ETS, Teatro comunale Cicero;
14 dicembre: ore 16:00, Sfilata di Babbo Natale e consegna letterine presso ex Scuola Elementare a cura dell’Ass. Riscopri Sant’Ambrogio, frazione di Sant’Ambrogio;
14 dicembre: ore 18:30, Concerto Ensemble “Clarinet’s Friends”, a cura dell’Ass.cul.mus. Santa Cecilia, Teatro comunale Cicero;
15 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di danza “Natale in movimento”, a cura della ASD Agari Coreuo, Teatro comunale Cicero;
16 dicembre: ore 16:00, Spettacolo per i bambini “Hamelin – La città del silenzio”, a cura della Compagnia Decale’, Teatro comunale Cicero;
16 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;
16 dicembre: ore 18:30, coro Gospel “Voci di Gioia”, Chiesa Sant’Ambrogio;
17 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;
17 dicembre: ore 18:30, Spettacolo musicale “Le spiagge di novembre” di Salvatore La Carrubba, Teatro comunale Cicero;
18 dicembre: ore 17:00, Laboratorio bambini preparazione dolci di Natale presso ex Scuola Elementare, a cura dell’Ass. Riscopri Sant’Ambrogio, frazione di Sant’Ambrogio;
18 dicembre: ore 18:00, Concerto di Natale dell’Orchestra Scolastica dell’Istituto Comprensivo Botta di Cefalù, Teatro comunale Cicero;
18 dicembre: ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti, frazione di Sant’Ambrogio;
18 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;
19 dicembre: ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti;
19 dicembre: ore 18:00, “Magica Parata di Natale” con mascotte, trampolieri e street band, a cura di Scenika APS, centro storico, partenza Largo Di Giorgio;
19 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di flamenco “Ore di Spagna…da Sciascia a Rosa” a cura della Compagnia Coral Arte Flamenco, Teatro comunale Cicero;
19 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;
20 dicembre: ore 18:30, Concerto di Natale a cura dell’Ass.cult.mus. Santa Cecilia, Teatro comunale Cicero;
20 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;